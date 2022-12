Presidente de México pide a Bad Bunny un concierto gratuito en el Zócalo: "No le podemos pagar"

Después de que cientos de jóvenes se quedasen sin poder disfrutar del concierto de Bad Bunny en el Estadio Azteca el pasado viernes por un problema de entradas duplicadas, Andrés Manuel López Obrador le pidió públicamente al artista puertorriqueño que ofrezca un concierto gratuito en el Zócalo para aquellos que no pudieron verle.

"Sé que está saturado y cansado, porque trabaja mucho, pero le pido que considere la posibilidad de que venga a México, al Zócalo, ojalá y venga", dijo el presidente de México, antes de explicar que no podrían pagarle, pero sí ofrecerle la infraestructura en la que dar el concierto.

"No le podemos pagar. Tendría que ser una colaboración de él. Nosotros nos encargamos del escenario y las luces, claro no tan espectaculares, porque estuve viendo cómo salió ahí en el Azteca volando en una palmera y eso sí no se puede acá, pero una tirolesa esa sí se la puedo poner", explicó con humor el político, que sintió una gran pena de ver que muchos jóvenes que habían comprado sus entradas para el show del artista se quedaron sin entrar al recinto.

"La culpa no es de Bad Bunny, es de quienes vendieron los boletos, pero él podría contribuir", apuntó.

En este llamado también señaló la personalidad "solidaria" y "sensible" de Bad Bunny, alabando la labor que ha hecho en Puerto Rico junto a Ricky Martin y Residente. "Él es una gente solidaria. Tengo antecedentes de su actuación en Puerto Rico y es sensible", comentó AMLO.

Por el momento, Bad Bunny no ha respondido a la inusual propuesta del presidente de México, que llega unos días después de que diese por finalizada su exitosa gira World's Hottest Tour.

En la entrevista más reciente que concedió a Billboard, el intérprete de "Safaera" comentó que el próximo año se lo tomará para descansar de la música y celebrar sus éxitos, aunque adelantó que atenderá los compromisos que tiene acordados.

