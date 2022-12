Ministerio del Interior confisca cinco embarcaciones abandonadas en costas cubanas

El Ministerio del Interior (MININT) informó la confiscación de cinco embarcaciones que aparecieron abandonadas en costas cubanas, en el contexto de la peor crisis migratoria que ha atravesado la isla.

Una nota publicada en el diario oficialista Granma señala que las ocupaciones ocurrieron a lo largo de 2022 con base en la RESOLUCIÓN No. 1/2015 del Ministro del Interior, que determina los procedimientos para la confiscación, a favor del Estado cubano, de las embarcaciones halladas en los espacios acuáticos del país.

La Dirección de Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior informó que los dueños de las embarcaciones podrán reclamar sus derechos "por escrito ante el Jefe Dirección de Tropas Guardafronteras" en un término de "20 días naturales a partir de la publicación en un diario de circulación nacional", en este caso Granma.

La primera embarcación confiscada apareció el 26 de diciembre de 2021 a 2.5 millas al noreste de la Bahía de Tánamo, municipio Frank País, provincia Holguín. El procedimiento se hizo con base en la Resolución No. 41/2022 del Jefe de Departamento Nacional de Capitanías de Puerto de fecha 31 de octubre de 2022.

Se trataba de una embarcación tipo Lancha Rápida procedente de Estados Unidos. "Puerto de registro Florida, No. Registro FL9849SN, con una chapilla en popa donde se lee, US-YAMC0309J920, material del casco fibra de vidrio, color blanco y azul, eslora 7.40 metros, manga 2.70 metros, puntal 0.60 metros, posee dos motores estacionarios, marca Yamaha, 4 cilindros cada uno, hallazgo ocurrido el 26 de diciembre 2021", precisó el medio de prensa.

La segunda embarcación fue una Tabla de Surf, modelo LIFETIME, hallada el 1 de mayo de 2022 en la zona conocida como Casasita, municipio Morón, provincia Ciego de Ávila: "A través de la Resolución No. 42/2022 del Jefe de Departamento Nacional de Capitanías de Puerto de fecha 31 de octubre de 2022, fue confiscada una embarcación tipo Tabla de Surf, modelo LIFETIME, color verde lima, de material del casco fibra de vidrio, eslora 2.95 metros, manga 1.0 metros y puntal 0.16 metros", subraya la información.

Por su parte, la tercera fue un bote encontrado el 28 de marzo de 2022 en la zona de la costa norte de Cayo Piedra, municipio Cárdenas, provincia Matanzas.

"Por la Resolución No. 43/2022 del Jefe de Departamento Nacional de Capitanías de Puerto de fecha 31 de octubre de 2022, fue confiscada una embarcación tipo bote, modelo catamarán, denominada EXPIRES 06-22, de color blanco, posee en la banda de estribor hacia proa numeración 5439, eslora 2.50 metros, manga 1.25 metros y puntal 0.40 metros", según la publicación.

La cuarta embarcación fue otra lancha rápida tipo Yate de Estados Unidos encontrada el 6 de mayo 2022 en la zona conocida por Uvero Sur de Caimanera, municipio Caimanera, provincia Guantánamo.

"Mediante la Resolución No. 44/2022 del Jefe de Departamento Nacional de Capitanías de Puerto de fecha 31 de octubre de 2022, fue confiscada una embarcación Lancha Rápida, tipo Yate, nacionalidad Estados Unidos de América, puerto de registro Florida, No. Registro FL9223FN, con No. Casco CRS44808DS88, material del casco fibra de vidrio, color blanco, eslora 9.60 metros, manga 2.24 metros, puntal 1.60 metros, posee dos motores fuera de borda, marca Mercury, 6 cilindros y 200 Hp cada uno", precisa el rotativo.

El quinto y último hallazgo fue una lancha rápida. La descripción no precisa a qué país pertenece, y explica que la misma fue encontrada el 28 de febrero de 2022, en la zona de Cayo Grillo, municipio Esmeralda, provincia Camagüey.

"Por la Resolución No. 45/2022 del Jefe de Departamento Nacional de Capitanías de Puerto de fecha 31 de octubre de 2022, fue confiscada una embarcación tipo Lancha Rápida, denominada Osprey con No. de registro AB-02582 MOW, con rótulos en sus bandas que se leen Aqua Sport , de color beige y en la obra viva color azul, material del casco fibra de vidrio, de eslora 6.70 metros, manga 2.45 metros, puntal 0.90 metros, con su motor fuera de borda marca Yamaha, modelo 85 AET, de gasolina, de 3 cilindros, 85 Hp, con No. Serie 1012537".

Recientemente trascendió que el 10 de octubre el MININT requisó una embarcación abandonada a 5 millas al norte de Punta Coco, municipio Morón, provincia Ciego de Ávila. Se trataba de una embarcación modelo Yola, color blanco, eslora 5.20 metros, manga 2.07 metros, puntal 0.52 metros calado 0.20 metros, sin motor, según una nota del diario oficialista Granma.

En septiembre fue hallada otra en Camagüey.

Con cierta frecuencia las Tropas de Guardafronteras encuentran este tipo de embarcaciones dejadas en las costas cubanas o a la deriva en aguas cercanas, lo informan y las mantienen a su resguardo en tanto sean reclamadas por sus dueños, para lo cual tienen un plazo de 20 días naturales a partir de la publicación en un medio nacional.

Muchas de estas naves son usadas por migrantes para salir de Cuba y luego hacer transbordo en altamar hacia otras embarcaciones que los lleven al sur de Florida.

Otros botes y lanchas también suelen ser abandonados por traficantes de drogas de la región.

Entre noviembre de 2021 y agosto de este año, el MININT confiscó seis embarcaciones encontradas en aguas territoriales cubanas. Las seis naves fueron encontradas en las costas de Guantánamo, Las Tunas, Holguín, Ciego de Ávila y Villa Clara.

A finales de febrero, dos embarcaciones fueron abandonadas en costas del Oriente de la isla.