MININT requisa embarcación abandonada al norte de Ciego de Ávila

Una embarcación abandonada fue requisada por las autoridades cubanas del Ministerio del Interior (MININT) pasado 10 de octubre de 2022, a 5 millas al norte de Punta Coco, municipio Morón, provincia Ciego de Ávila.

Las características de la embarcación son las siguientes: modelo Yola, color blanco, eslora 5.20 metros, manga 2.07 metros, puntal 0.52 metros calado 0.20 metros, sin motor, según una nota del diario oficialista Granma.

La Capitanía del Puerto de Júcaro informó sobre el hallazgo de una embarcación, por lo que el Departamento de Capitanías de Puerto Dirección Tropas Guardafronteras del MININT está obligado a dar cuenta de esto, “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 inciso c) del Decreto No. 317, Reglamento de la Ley No. 115 De la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre de la República de Cuba”, continúa la nota.

Por último, la información añade que “las personas naturales o jurídicas con derechos sobre el bien hallado, interesadas en ejercerlos, deberán acudir a la Capitanía de Júcaro, con domicilio legal sita en Cayo Coco, municipio Morón, provincia Ciego de Ávila, en un término que no exceda los treinta (30) días naturales, contados a partir de la publicación de esta nota, para lo cual deben presentar la documentación que legalmente acredite la propiedad o posesión del bien hallado”.

Con cierta frecuencia las Tropas de Guardafronteras encuentran este tipo de embarcaciones dejadas en las costas cubanas o a la deriva en aguas cercanas, lo informan y las mantienen a su resguardo en tanto sean reclamadas por sus dueños, para lo cual tienen un plazo de 30 días hábiles.

Muchas de estas naves son usadas por migrantes para salir de Cuba y luego hacer transbordo en altamar hacia otras que los lleven al sur de Florida, el destino que ansían todos los balseros cubanos.

Otros botes y lanchas también suelen ser abandonados por traficantes de drogas de la región.

Entre noviembre de 2021 y agosto de este año, el MININT confiscó seis embarcaciones encontradas en aguas territoriales cubanas. Las seis naves fueron encontradas en las costas de Guantánamo, Las Tunas, Holguín, Ciego de Ávila y Villa Clara.

A finales de febrero, dos embarcaciones abandonadas en costas del Oriente de la isla.