Actriz cubana Raquel Rey confiesa que no le gustaba su personaje en telenovela "Los hijos de Pandora"

La actriz cubana Raquel Rey confesó que, cuando le propusieron su personaje de Carmen en la popular telenovela "Los hijos de Pandora", no le gustaba porque lo consideraba "soso".

Sin embargo, ante las escasas oportunidades que tienen los actores en Cuba de poder escoger personajes, lo aceptó y decidió que iba a ponerle todas las ganas.

"Cuando me dan la oportunidad de hacer Carmen en Los hijos de Pandora, a mí no me gustaba, yo encontraba que era muy soso, que no pasaba nada con Carmen. En la medida en que fui estudiando, construyendo a Carmen, ya sí me enamoré del personaje y dije: 'lo voy a defender con todo', y ahí está el resultado, que realmente me ha dado muchas satisfacciones", contó durante una entrevista para el portal oficialista CubaSí.

La actriz santiaguera reveló que hacer el personaje de Carmen no le fue difícil por las tantas similitudes que el personaje tiene con ella, aunque confiesa que ella es más temperamental.

"Carmen tiene mucho que ver conmigo. Yo me sentí muy segura en esta novela al trabajar. Tenía que ver con el elenco, que ya nos conocíamos muchos; con el director, que ya lo conozco y vengo trabajando con él hace muchos años, pero también era el tema de que el personaje tenía que ver mucho conmigo y eso me facilitaba hacerlo", dijo.

Para Raquel, su entrada a la televisión fue por todo lo alto porque tuvo la oportunidad de presentarse por primera vez al público y en ese medio con un papel protagónico en una telenovela cubana, "Añorado encuentro", uno de los espacios de mayor audiencia. Desde entonces, ha sido un rostro bastante habitual en la pequeña pantalla de la isla.

"A mí lo que me apasiona es actuar. Me da igual si es un personaje grande o pequeño. Ya en la medida que tú los vas estudiando, te vas compenetrando con la historia de esos personajes, y eso es lo que yo realmente disfruto", dijo la actriz.

La actriz está actualmente grabando la telenovela "El derecho de soñar", donde hace un personaje más pequeño "pero que también tiene su sazón, y vamos a ver por dónde le entra el agua al coco".

