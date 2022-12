Pacientes cubanos de VIH denuncian falta de antirretrovirales para control de enfermedad

Análisis de VIH Foto © Flickr/ Creative Commons

Pacientes cubanos de VIH denuncian falta de antirretrovirales para el control de su enfermedad en la isla, según medio de prensa en el exilio.

La activista y paciente de VIH, Evelyn Pineda, denunció a Radio Televisión Martí este sábado el caso de su hijo de seis años, quien debe tomar un antirretroviral de adultos ante la escasez de medicamentos para menores.

"Me dijeron que tienen que darle ese antirretroviral porque no tienen de niños, que como la pastilla es de adultos, entonces que la pique por la mitad, que eso no le va a hacer nada al niño", apuntó, además, en el citado medio, la preocupada madre, quien reside en Guanabacoa, en La Habana.

También afirmó que el actual déficit de medicamentos "no es nada nuevo", ya que ha pasado hasta seis meses sin darle el antirretroviral a su hijo.

Asimismo, el activista de la comunidad LGBTIQ, Navid Fernández, declaró al citado medio que no solo la falta de medicamentos está afectando a los pacientes de VIH, ya que se hacen cada vez más escasos reactivos químicos para análisis de las cargas virales VIRO y para el conteo de CD4.

Además, apuntó que a esos pacientes los afecta la mala alimentación debido a la crisis del país.

Fernández denunció, por otra parte, que están afectados por la mala alimentación debido a la carencia de los alimentos, y los recortes a la dieta de estos enfermos por acuerdo de los Ministerios de Salud Pública y de Comercio Interior, según otras denuncias en el citado medio.

Según la activista Yaquelín Heredia, la dieta para pacientes VIH en sus inicios incluía "dos pomos de aceite, latas de carne, un kilogramo de leche (en polvo), un kilogramo de carne de res, un cartón de huevos y cosas que a veces venían de donaciones".

Sin embargo, dijo, "la leche la quitaron por completo hace un año ya; las viandas no existen. Ahora lo que te están dando es el cartón de huevos y una libra de carne de res cuando viene, si no hay, te dan una libra de pollo por carne".

A principios de este mes, las autoridades sanitarias de Cuba reconocieron también que la escasez de condones en el país dificulta el control del VIH/sida.

A propósito del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, el 1ro de diciembre, el jefe del Programa Nacional de Control y Prevención del VIH en Cuba, Manuel Romero Placeres, dijo que el principal problema para controlar el contagio es la baja disponibilidad de condones, medio fundamental de protección contra las enfermedades e infecciones de transmisión sexual.

En declaraciones al diario oficialista Granma, señaló que con apoyo de las agencias de las Naciones Unidas en Cuba y otras entidades, se han logrado ingresar al país unos 18 millones de condones, pero esa cifra resulta insuficiente para la demanda.

Actualmente se estima que en Cuba el 86 % de las personas contagiadas saben que viven con VIH. Además, el 95,3 % de ellas reciben tratamiento antirretroviral, y el 88,6 % presentan carga viral no detectable.

Cada año se detectan alrededor de 1,500 nuevos casos y se mantiene una prevalencia general de 0,4 % por cada 100,000 habitantes. Desde 2015 se eliminó la transmisión materno-infantil del VIH.

Sin embargo, ante la creciente desigualdad en el país, no reconocida por el régimen de La Habana, organismos internacionales han expresado su preocupación ante un previsible aumento de los casos de VIH.