Aymée Nuviola "derretida" ante gesto de Carlos Vives en uno de sus conciertos

Cada cantante tiene artistas a los que admira y para Aymée Nuviola uno de ellos es Carlos Vives; asistir a un concierto del colombiano es sensacional para ella, pero si este le dedica unas palabras es imposible no caer rendida ante él.

“El artistazo y señor caballero Carlos Vives me saludó anoche en su concierto y yo quedé derretida, agradecida y sorprendida por sus palabras y su hermoso gesto”, contó Aymée en una publicación en Instagram, en la que compartió con sus seguidores el momento que vivió en el Seminole Hard Rock Hollywood.

“Él sabe que lo admiro y quiero muchísimo, pero no sabe que cantando sus canciones me gané la vida durante años cuando viví en Costa Rica y México, y que llevo su música en mi corazón y en uno de mis discos que se llama Sin Salsa no hay Paraíso”, confesó la ganadora del Latin Grammy 2022.

En el video que publicó Aymée se le escucha decir al intérprete de “La bicicleta”: “Aquí está una maestra increíble de Cuba, quiero que le den un fuerte aplauso a Aymée Nuviola (…) Qué felicidad tan grande saber que estás aquí esta noche”.

El cantautor colombiano añadió: “Estamos conectados por ese Mar Caribe, por nuestra historia y vamos a hacer algo hermoso que suene cubano-colombiano”.

Los fan de ambos artistas estarán felices si una colaboración entre Aymée y Carlos Vives llegara a concretarse.

En su disco Sin Salsa no hay Paraíso la cubana incluyó el tema “Colombia”, una canción dedicada a ese país latinoamericano en el que resaltó lo mucho que le recuerda a su tierra natal y los deseos que siempre tendrá de volver a visitarlo.

En esta producción también está la versión que ella hiciera del tema original de Vives “La Gota Fría”.

Con este tema la artista deslumbró en la gala de los Premios Grammy 2022, para ella un “sueño hecho realidad”.

