Alejandro Sanz cumple 54 años y sus más allegados lo felicitan

El cantautor español Alejandro Sanz está de cumpleaños y sus más allegados le enviaron emotivas felicitaciones por sus 54 años de vida.

“A veces sueña mi sueño amor”. Feliz Cumpleaños vida mía, en este nuevo renacer”, dice la felicitación de su pareja, la pintora cubana Rachel Valdés, difundida este domingo en Instagram.

También la cantante colombiana Shakira recordó la fecha especial del músico español, y escribió en su Instagram: “Recordándote en tu día, querido amigo. Feliz Cumpleaños”, junto a una foto de ambos.

El también músico Luis Fonsi compartió una historia en la citada red en la que califica al cantante español como “hermano mío” y le desea un feliz cumpleaños.

“Te quiero y me quedo corto”, dice, además, su felicitación.

El grupo de fans “fuerzasanzchile” en Instagram dijo en su perfil: “Hoy 18 de diciembre celebramos tu vida. Esa que transformó la nuestra, llenás de colores los días grises con tu música”.

“Alejandro Sanz, queremos desearte todo lo bonito de este mundo, porque te mereces eso y más.

Estamos tan felices de ser tu Familia. Feliz vida”, añade la publicación de este grupo.

Hace poco más de un mes, hizo una emotiva felicitación a su hijo Alexander, en la que también recordó a su padre, quien falleció en 2005.

Captura Instagram/Luis Fonsi

Alexander es el segundo de los cuatro hijos que tiene el intérprete de "Corazón Partío", fruto del romance entre el artista y Valeria Rivera.

Acompañando el collage en blanco y negro en el que aparecen los tres sobre un escenario, Sanz escribió: "Hoy, nacieron mi hijo y mi padre. Y he soñado un momento convertido en foto. Juntos en un escenario, unidos por ese hilo infinito e irrompible llamado música. Mi padre, me dio la vida, mi hijo, me la llena. Celebro y doy gracias por cada día de tu vida. Te quiero".

Además de Manuela y Alexander, Alejandro es padre de Dylan y Alma, hijos también de Raquel Perera.

En la actualidad, el famoso intérprete comparte su vida con la artista cubana Rachel Valdés, que sumó un año más de vida el 10 de noviembre último. A ella le dedicó la felicitación más romántica con un vídeo en el que aparecen en una fuente pidiendo un deseo.

"Ni mil deseos pedidos son comparables a nuestro deseo ya cumplido. Te quiero mi guajira bella, feliz cumpleaños y ahora va! Tira la monedita a la fuente que yo me quedo aquí, a tu lado, inmerso en el universo infinito de tu sonrisa", expresó en su conmovedor mensaje.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.