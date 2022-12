Madre de manifestante de Nuevitas denuncia traslado de su hijo a prisión de máxima seguridad

Yanelis Valladares Jaime, madre del preso político Fray Claro Valladares, manifestante de las protestas del 18 y 19 de agosto de 2022 en Nuevitas, Camagüey, denunció que su hijo fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad conocida como "La 26", en esa provincia.

Según contó en un video publicado en Twitter en días recientes por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), su hijo, de 21 años, pendiente de juicio por el presunto delito de atentado, le dio la noticia este sábado en una llamada telefónica para anunciarle el traslado a la cárcel de máximo rigor, "una de las prisiones más malas de Cuba", sin previo aviso y en medio de la noche.

En su testimonio, la madre relató que se trata de un centro penitenciario donde hay personas cumpliendo condenas por más de de 20, 30 o 40 años.

"¡Y allí tienen a mi niño, como si fuera un delincuente, como si fuera lo peor! Lo único que hizo y el único delito que cometió mi hijo a sus 21 años es protestar pacíficamente por sus derechos, por los derechos del pueblo, porque teníamos sed, porque teníamos hambre, porque no podíamos más con el sistema", pronunció la señora.

En el video, contó que a su hijo el gobierno le imputa el delito de atentado, por haber salido a la marcha pacífica del 18 y 19 de agosto contra los apagones, por lo cual ahora fue recluido en un lugar donde hay presos de diferentes provincias que han tenido más de un asesinato, violaciones, corrupciones, denunció la mujer, quien aseguró que su hijo no debe estar en un centro así por no querer el sistema en el que vive.

La única sanción que lleva el joven, pronunció su madre, es la libertad.

En su alegato, indignada, dijo que no es una prisión para encerrar a alguien que protestó por "no permitir que la Seguridad del Estado me amenazara como lo hizo, con dos cartas de advertencia que tengo por protestar, porque no estoy de acuerdo con esto, estoy obligada, pero no estoy de acuerdo".

Luego de las protestas, tras permanecer 46 días en la sede de la Seguridad del Estado, donde "le hicieron tortura psicológica", fue trasladado al centro penitenciario Cerámica Roja, donde permaneció aproximadamente dos meses, "esperando a que se decidiera si iban a juicio o era una multa".

En noviembre, un grupo de manifestante de Nuevitas, en Camagüey, salieron a las calles a protestar contra los masivos y constantes apagones en esa localidad, lo que desató una persecución policial.

Los residentes pidieron a la Seguridad del Estado abandonar las calles y dejar de reprimir al pueblo de ese territorio, por pronunciarse contra los prolongados apagones en la isla.

Varios participantes denunciaron que fueron violentamente reprimidos por agentes policiales que golpearon a varios residentes, muchos de los cuales habrían quedado inconscientes, según denuncias que circularon en redes sociales.

Luego de la fuerte persecución contra los participantes en las protestas pacíficas, Fray Claro Valladares denunció que fue citado por las fuerzas represivas y pidió apoyo al pueblo nuevitero ante el acoso institucional.

"Estamos en la casa, aquí, que nos vamos todo el mundo para la policía. La policía me vino a buscar, la Seguridad. Yo ayer luché por el pueblo y me boté por el pueblo. Ahora ustedes apóyenme a mí. Que baje todo el mundo para la policía. Por favor, compartan esto. La seguridad vino a buscarme aquí en una pila de motos", suplicó.