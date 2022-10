Nuevitas y el costo político de los dramatizados de la Seguridad del Estado en el NTV

Un fragmento de un material propagandístico de la Seguridad del Estado sobre Nuevitas, presentado este miércoles por Humberto López, nos prepara para otra puesta en escena o un nuevo episodio de descrédito y oprobio nacional.

La Chamaca de Nuevitas, cuyo nombre es Mayelín Rodríguez Prado, está presa por transmitir en vivo la golpiza de la policía a tres niñas de 11 y 12 años y la consiguiente denuncia de ambas menores, el pasado 20 de agosto. Sin embargo, en el mea culpa forzado que nos muestra Humberto, la joven dice que la reclutaron desde "el otro lado del charco".

La Chamaca de los videos de las protestas en vivo de Nuevitas se ve decidida, frontal y genuina. La Chamaca del video grabado del NTV se ve demasiado flaca, incómoda, nerviosa y hace gestos que parecen involuntarios.

"Esa que sacaron en el noticiero está manipulada, abusada, amenazada", dijo a CiberCuba Nelkys Prado, madre de la joven.

En su intento de criminalizar el hartazgo del pueblo cubano, la Seguridad del Estado encarcela a una muchacha que denunció el maltrato a menores y la coacciona para que fabrique el relato de una conspiración que jamás existió. ¿Cuáles son sus delitos? ¿Dónde están las pruebas en su contra?

Cada cubano preso que se autoinculpa en espacios estelares de la televisión cubana constituye una poderosa evidencia de más vejaciones, de tratos crueles y degradantes del régimen contra la sociedad civil.

Desconozco el resto de los actores que presentará el inefable Humbertico, pero no me extrañaría ver a Jimmy Johnson Agosto en estos materiales acusatorios. Contra él tampoco tenían pruebas en el momento de su detención y necesitan que “confiese”.

Tras una crisis de epilepsia de Jimmy que lo mandó al hospital, en el registro a su casa los oficiales encontraron un tirapiedras y unos balines de concreto, estos últimos provenientes de la cantera de la fábrica de cemento que colinda con el patio de su casa en el empobrecido barrio La Gloria.

A Jimmy se lo llevaron preso porque el tirapiedras y los balines no son suficientes para instruirlo de cargos y lo trancaron para amedrentarlo. No lo lograron, y desde entonces lo amenazan con hacerle lo mismo a sus allegados, de acuerdo con declaraciones de su familia a CiberCuba. Tal vez a La Chamaca, madre de una niña de un año, le hicieron lo mismo.

Me temo que muy pronto veremos a oficiales del DTI y la SE "reconstruir los hechos" y cambiar la narrativa, lo que permitirá describir en un expediente en fase preparatoria cómo los investigadores lograron "probar" su participación en los hechos.

Habrá imágenes de cristales rotos de una tienda o de oficinas de la planta eléctrica, en dependencia de cuál de los sitios eligieron los gendarmes de la dictadura para escenario del “sabotaje”.

Posiblemente tendrán declaraciones de nueviteros, entre ellos, las de Fray Pascual Claro Valladares, conocido por "Yabó", de 21 años y vecino del reparto Pastelillo. A Yabó también lo intimidaron con años de cárcel, pero no fue necesario amenazarlo con sus amigos, él mismo lo hizo a cambio de su excarcelación, comentan sus vecinos.

Tal vez coaccionen a alguien para que jure que lo sorprendió in fraganti o que en el momento del "sabotaje", si fue de noche, Jimmy no durmió en su casa y, si fue de día, que no se encontraba en su trabajo. Puede que digan también que Jimmy no tiene vínculos laborales o que es un antisocial que no se relaciona con sus vecinos. Ya han mentido así sobre los presos del 11J y muchos otros.

Me pregunto si, del mismo modo en que lograron que La Chamaca dijera que recibía instrucciones de alguien en el extranjero, a Jimmy le obliguen a mentir al respecto y hasta incriminen a algun contacto “gusano” del joven en redes sociales.

No hay que olvidar que este es un régimen con 63 años de experiencia en dividir, intimidar, matar y encarcelar a su pueblo, con plenos poderes y recursos. Pero los que están presos por protestar contra los apagones no pueden saber a lo que se están enfrentando. Por eso, sucumben a la presión y a la manipulación de quienes prefieren gastar el dinero del país en represión y no en servicios básicos.

Toda esta patética representación de teatro bufo tiene como objetivos hundir al que protesta, humillar a quien se queja, doblegar a la gente de a pie e implantar el terror en todo el pueblo de Cuba que ya demostró que no quiere vivir en dictadura.

A falta de apoyo desde la orden de combate del 11J, el régimen apuesta por legitimar su posición de víctima con respecto a los presuntos planes de desestabilización y "golpes blandos" por parte de Estados Unidos. Creen que las puestas en escena en el noticiero avivan la retórica de David vs Goliat, cuando en realidad, generan más detractores, en especial, dentro de Cuba. A fin de cuentas, antes de los programas de Humberto, no habían protestas masivas.

Pero si por un minuto fuera cierto que Jimmy tuvo alguna participación, habría que preguntarse varias cuestiones.

¿Con qué moral hablan de sabotaje los que sostienen a un régimen que llegó al poder poniendo bombas y asesinando gente?

¿Cómo pueden imputar un delito que incluye hasta la pena de muerte a un joven que no mató ni hirió a nadie ni causó daños al país?

¿En qué macabro sistema se puede acusar las personas sin pruebas por delitos contra la seguridad del estado?

En ningún sistema democrático se encarcela a quienes filman una protesta. En las naciones donde impera la ley, el arresto arbitrario, sin pruebas, de un joven convaleciente de un ataque epiléptico al que se llevaron semi desnudo y descalzo, y al que tuvieron bajo interrogatorios sin sus medicamentos ni representación letrada por días y que aún no ha visto a su abogado, hubiera obligado a las autoridades a anular el caso, por graves violaciones al debido proceso.

En Cuba, por el contrario, las autoridades encarcelan a quienes ejercen sus derechos de libertad de expresión y manifestación para luego forzarlos a declararse culpables en televisión nacional, en un intento de manipular a la opinión pública, buscando el respaldo de quienes aún apoyan el sistema o tienen dudas.

En Cuba llaman violentos a quienes se manifiestan con gritos, con latones de basura y ramas como barricada, sin portar un arma ni agredir a nadie, por la falta de comida, de medicinas y de electricidad que está matando a un pueblo. Mientras, se continúan levantando hoteles de lujo en medio de una de las peores crisis económicas del país, a pesar de que el turismo apenas alcanzó una ocupación hotelera del 14,4 % en la primera mitad de 2022, según cifras oficiales.

Quienes se benefician con este teatro son los mismos que piden sacrificios, vitoreados únicamente por lo que queda del hombre nuevo, y exigen silencio -palo en mano- en las ruinas de lo que pudo haber sido una nación próspera.

Si de algo han servido Humberto López y los dramatizados de la SE es como catalizadores de la debacle que se les viene encima y que cada día se hace más patente en el desprecio de una juventud sin futuro y de miles de familias destruidas por la indolencia y la represión.

La Chamaca y Jimmy son apenas dos de sus más recientes víctimas, como lo son los que protestaron la semana pasada, especialmente en La Habana, a quienes tal vez ya les tengan preparado el guion para próximas ediciones del NTV.

Detrás de ellos hay miles de cubanos con los que el régimen no podrá contar más nunca y que, llegado el momento, señalarán con el dedo hacia el banquillo de los acusados a los que dieron y apoyaron la orden de combate.