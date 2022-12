Karol G, Ricky Martin y Ozuna: Así celebraron los artistas latinos el triunfo de Argentina en el Mundial

La alegría de los argentinos por la victoria de su selección en el Mundial de Qatar 2022 se ha extendido a millones de personas en todo el mundo.

Más allá de las fronteras del país, son muchos los que continúan celebrando la victoria del equipo albiceleste ante Francia y entre todas esas personas encontramos a decenas de rostros reconocidos del mundo de la música, que vivieron la final de la Copa del Mundo con mucha emoción e ilusión.

Sebastián Yatra, Ricky Martin, Karol G o Ozuna son solo algunos de los artistas latinos que este domingo se sumaron a la felicidad de Argentina y festejaron la victoria de su selección.

Aquí te dejamos sus reacciones al triunfo albiceleste:

Sebastián Yatra

El cantante colombiano tuvo el placer de ver "la mejor final de la historia" en el estadio de Doha (Qatar) y más tarde lo celebró con los aficionados argentinos que estaban ahí. ¡Una noche de locura y mucha fiesta!

Maluma

Papi Juancho no pudo contener la emoción al ver ganar a Argentina y hasta se tiró a la piscina. Un momento que recogió en un vídeo de TikTok en el que le podemos ver eufórico viendo la final con amigos en su casa.

Karol G

La Bichota también apoyó a la selección albiceleste vistiendo, junto a su perro Goku, la camiseta de la selección, como puede verse en las dos imágenes que publicó en sus historias de Instagram.

Residente

Recogiendo algunos momentos que ha vivido con dos iconos del mundo del fútbol argentino, Leo Messi y Maradona, el ex de Calle 13 escribió: "Este país padece de ese amor pasional que no se entiende pero se siente. Ese amor exagerado por todo, sin límites. El país que en los conciertos se corea hasta los arreglos de los instrumentos de viento. El país de los abrazos mas fuertes. El país que me regaló los besos de mi hijo. El país con el peso devaluado pero de corazón agrandado. Los que disfrutamos de escribir estaremos en deuda con todo el equipo porque nos regalaron los mejores versos. Diego me lo dijo cuando lo vi, que la próxima copa era de Argentina. Sé que no soy de allí pero quizás en otra vida fui".

Ozuna

El Negrito de Ojos Claros vivió desde las gradas la final después de actuar en la ceremonia de clausura del Mundial y tuvo la oportunidad de compartir con el protagonista de la noche, Leo Messi, tras el triunfo de Argentina.

"Felicidades al mejor del mundo Leo Messi, un honor entregarte el trofeo Budweiser Jugador del Partido. Más que merecido, campeón. ¡Los amo Argentina!", dijo.

Ricky Martin

"Argentina, yo quiero estar ahí y sentirles a todos ustedes en la locura esta que se está sintiendo, porque yo aquí en mi casa me estoy volviendo loco", comentó pletórico el artista puertorriqueño, que apoyó a Argentina vistiendo la camiseta de su selección.

Ricardo Montaner

El cantante argentino vivió con su familia este triunfo histórico y en sus redes sociales compartió un vídeo que muestra la emoción que sintió al ver ganar a la selección albiceleste.

Thalia

"¡Qué felicidad total! Cuánto amor le tengo a mi amada Argentina desde toda una vida, y hoy nos encontramos celebrando otro triunfo. ¡Fiesta general! ¡Fiesta de unión y de amor!", comentó la mexicana en Instagram.

