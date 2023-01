Messi celebra un mes de ganar la Copa del Mundo: "Todavía no puedo creerlo"

Ha pasado un mes desde que Argentina se impuso a Francia en la final del Mundial de Qatar 2022 y los protagonistas de ese partido histórico todavía no pueden creer que se alzasen con la Copa del Mundo, como es el caso de Leo Messi.

El delantero finalmente conquistó este título que le faltaba en su palmarés. Una victoria que disfrutó como nadie y que un mes después sigue recordando con mucho cariño pero también con incredulidad.

"Un mes de lo más lindo del mundo y todavía no puedo creerlo. Qué hermosa locura vivimos durante todo ese tiempo que terminamos levantando la Copa que tanto deseábamos todos", comenzó escribiendo el delantero del PSG en un mensaje que colgó en Instagram, donde recopiló algunos de los momentos mágicos que vivieron tras ganar a Francia en los penaltis en Qatar.

Aunque Messi reconoce que convertirse en campeones fue lo mejor de toda la experiencia de vivir este mundial, también se acordó con cariño del "lindo" mes que vivieron durante la concentración. "Cuántos recuerdos hermosos que tengo y extraño. Extraño mis compañeros, el día a día con ellos, los mates, las charlas, entrenamientos, las boludeces que hacíamos", comentó.

Otra de las cosas que recuerda con especial cariño es ver a su familia disfrutar del evento y poder vivir de primera mano la locura que se desataba en cada uno de sus partidos y también en Argentina.

"Gracias Dios por tanto. Como lo dije, sabía que me la ibas a dar. Lo que no podía imaginarme era el después de haberlo logrado y no estaba equivocado, porque nunca podría haberme imaginado la locura de la gente en los festejos", agregó Messi, que tras convertirse en campeones, disfrutaron de varios días de festejo en su país natal en los que celebraron con todos los aficionados este nuevo título.

Las reacciones a sus palabras no han tardado en llegar y varios compañeros se sumaron a su celebración por este mes siendo campeones del mundo. Además, los seguidores del 10 de Argentina le felicitaron también con más de 4 millones de likes a una hora de postear esta publicación.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.