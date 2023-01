Leo Messi: "Termina un año que jamás podré olvidar. El sueño que perseguí se cumplió"

Lionel Messi tienen muchas razones para celebrar este fin de año, la principal de ellas, el haberse convertido en campeón mundial junto a la selección Argentina.

Para el rosarino el 2022 ha sido un año de triunfos, de realización personal, de sueños cumplidos, en el que ha tenido el apoyo incondicional de su familia y amigos y el cariño de miles de amantes del fútbol alrededor del mundo.

En su perfil de Instagram, el delantero del PSG publicó unas emotivas palabras que resumen en gran medida su sentir al poner punto final a esta etapa.

“Termina un año que jamás podré olvidar. El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió. Pero eso no valdría tampoco nada si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener, y unos amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí”, escribió el jugador junto a varias fotos con su esposa Antonella y sus hijos.

El futbolista mencionó a todos sus seguidores, a esos que han estado allí para animarlo con cada camiseta: “Quiero tener un recuerdo muy especial para todas las personas que me siguen y me bancan, es increíble poder compartir este camino con todos ustedes. Sería imposible llegar hasta donde llegué sin tanto aliento que recibí de toda la gente de mi país como de París, Barcelona y de tantas otras ciudades y países desde los cuales vengo recibiendo cariño”.

“Ojalá que este año haya sido también maravilloso para todos y les deseo toda la salud y la fuerza para seguir siendo felices en 2023. ¡Un abrazo enorme a todos!”, concluyó el futbolista.

Messi siempre anheló ganar un mundial con Argentina, era el título que le faltaba y el más soñado, y lo logró junto a su equipo el pasado 18 de diciembre frente a Francia en la final del Mundial de Qatar 2022.

¡A seguir disfrutando Leo y que en el 2023 sigan los triunfos!

