Preso del 11J Ángel Jesús Veliz Marcano lleva más de dos meses en celda de aislamiento

Ángel Jesús Veliz Marcano junto a su madre Foto © Facebook / Ailex Marcano Fabelo

El preso político del 11J Ángel Jesús Veliz Marcano lleva más de 61 días en régimen de aislamiento del resto de la población penal en la prisión de Kilo 8, en Camagüey.

En principio, Veliz Marcano había pedido el aislamiento luego de que intentaran involucrarlo en una indisciplina que no cometió, pero en estos momentos no solo está aislado, sino que está siendo tratado como un reo en una celda de castigo, denunció a Radio Televisión Martí Ailex Marcano, madre del preso.

Ahora, Veliz Marcano permanece en la celda de aislamiento donde es sometido a privaciones por sus carceleros.

“Un ejemplo, no tener el colchón constantemente ahí. Se lo retiran a las siete de la mañana y se lo devuelven a las siete de la tarde, en el conteo. Incluso, no tiene ni sus pertenencias ahí en la celda”, precisó Ailex.

Asimismo, las autoridades de prisión “le van dando el libro que él quiera leer, el alimento que él pida de lo que yo le lleve. Él no tiene nada allí, en su celda, que está completamente aislada. A lo lejos se sienten los televisores, alguna que otra voz”.

“Me preocupa mucho la hipertensión esa, que fue provocada debido a todas estas circunstancias, porque él entró allí, a la celda, siendo totalmente saludable. No me dejan llevarle ningún medicamento. En el caso de los demás reos no es así, porque no tienen ningún medicamento en las prisiones, pero él sí que tiene todo garantizado por parte de ellos”, añadió.

Sobre el desencadénate de la petición de aislamiento, la mujer explicó que “le introdujeron una cuchilla en la Biblia, y él, ante esta cruel injusticia, y que lo revocaron después que estaba en régimen ya abierto, en campamento (...), solicita celda de aislamiento”.

A finales de noviembre, al joven manifestante del 11J que se encuentra cumpliendo sentencia de seis años de privación de libertad, le incautaron una navaja suiza en prisión y le impusieron régimen de máxima seguridad. La familia asegura que todo ha sido orquestado por la Seguridad del Estado.

Lisy GV, pareja de Veliz Marcano, explicó que le llevó una máquina de pelar y una cuchilla suiza para que pudiera trabajar en la cárcel. Las autoridades le permitieron entrar ambos equipos, pero luego le negaron la posibilidad de ser barbero, alegando que no tiene titulación.

En la visita conyugal del 18 de octubre, a la joven le retiraron el café y las fotos impresas que llevaba para su pareja. Luego la condujeron ante el coronel Eider Sierra Ochoa, Jefe de cárceles y prisiones de Camagüey. Este funcionario le dijo que mientras transcurría la visita decidirían qué hacer con esos productos.

“Cuando logro al fin ver a Ángel me dice que le quitaron la navaja suiza. Anteriormente él decide mandar conmigo para la casa la máquina de pelar pero no se da cuenta de mandar la navaja suiza, ese día él me la iba a entregar para llevarla a casa porque no cumplía ningún objetivo teniéndola allí”, dijo la joven.

“Me dijo que Ángel Jesús Véliz Marcano iba ser analizado al terminar de hablar conmigo porque se le ocupó la navaja suiza y era una indisciplina tener ese instrumento en el lugar. Le dije a Eider Sierra Ochoa jefe de cárceles y prisiones en Camagüey, que todos ellos permitieron esto para ahora implicarle un delito y que iban a pagar todo sufrimiento cada tortura y cada amenaza que nos han hecho”, agregó Lisy.

Poco después de este incidente, su madre denunció en una transmisión en directo que el joven decidió estar en solitario en prisión.

En septiembre, Ailex denunció también las condiciones infrahumanas que sufre su hijo en la prisión de Camagüey. Dijo que estaba rodeado de chinches por falta de higiene.

Aseguró que desde que su hijo entró en prisión tiene problemas físicos y lesiones en la piel causadas por la poca higiene de los centros penitenciarios donde ha estado recluido.