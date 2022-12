Amenazan a youtuber cubana con expulsarla de su trabajo en Universidad de Oriente

La profesora y youtuber Hilda Núñez Díaz (Hildina) fue amenazada por la dirección de la Universidad de Oriente, en Santiago de Cuba, por publicar en las redes sociales videos que muestran la realidad del país.

La joven, docente en esa casa de altos estudios, recibió una llamada telefónica que le resultó sospechosa y en la que la invitaban a una actividad en la que supuestamente estarían otros jóvenes trabajadores; todo esto después de compartir un material en su canal de YouTube en el que mostraba cómo era vivir en un país comunista como Cuba.

"Empecé a sospechar de que no me estaban llamando para eso, porque era mucha casualidad que se hiciera viral ese video y ahora llamaban ellos", explicó Hildina, que no pudo asistir porque estaba en La Habana.

Sin embargo, volvieron a insistir en que se presentara en la universidad y tras reunirse con varias personas, explicó que sus sospechas se hicieron realidad.

"El mal presentimiento que tenía era cierto. Sabía que iban a hablar del tema de mis videos y lo que estoy mostrando", lamentó, poco después de salir de la reunión donde la amenazaron.

Los encargados de la facultad para la que trabaja llamaron la atención e intimidaron a la joven profesora, recalcando que si continuaba, el asunto llegaría a otro nivel.

"Les dejé claro que no sentía que estaba haciendo nada malo, estaba mostrando la realidad sin decir mentiras. Si eso me iba a tener otra repercusión lo iba a aceptar", agregó Hildina.

Asimismo, la joven se mostró consternada porque en esa reunión escuchó a sus superiores decirle que como profesora, se proyectaba diferente a lo que quiere la universidad y no podían tolerar que se presentara a dar clases pensando de esa manera.

"Si esa es la justificación que quieren dar para expulsarme, les recuerdo, siguiendo sus propios ideales, que Fidel [Castro], dijo que revolución era igualdad y libertad plenas, ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, no mentir jamás ni violar principios éticos. Eso es lo que yo siento que estoy haciendo en mis videos", abundó.

Hildina abogó por un cambio en la mentalidad de las personas que dirigen en el país y respeto al criterio de todos los cubanos, aún cuando estén en contra de la política comunista.

Hilda Núñez Díaz (Hildina) es graduada de Ingeniería Industrial y se presenta como una joven que lucha por hacer cumplir sus sueños.

Su canal en YouTube tiene videos que muestran la realidad del país y analiza temas como las diferencias salariales, la pobreza de los cubanos, el deterioro de ciudades, la crisis migratoria, entre otros.

El acoso del gobierno y sus órganos represivos contra profesores cubanos que publican en redes sociales contenido diferente al discurso oficial no es nuevo, pero en los últimos tiempos ha incrementado el número de denuncias hechas desde la sociedad civil independiente sobre el acoso selectivo a este tipo de ciudadanos.

José Luis Tan Estrada, profesor de periodismo en la Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte", denunció a la dirección de esa casa de altos estudios tras expulsarlo por compartir en sus redes sociales personales críticas al gobierno.

"Los invité a leer cada texto periodístico mío y me dijeran donde estaba la mentira y las malas técnicas periodísticas, pero fue en vano", escribió poco después de conocer la decisión.