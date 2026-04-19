Influencer cubana Anita Mateu recibe una gran noticia en España: "Se demoró muchísimos meses, pero al fin llegó"

La influencer y creadora de contenido cubana Anita Mateu anunció, con una alegría desbordante, que recibió la aprobación de su solicitud de nacionalidad española, un logro que celebró en un reel de Instagram que no tardó en viralizarse entre sus seguidores.

Anita contó que la noticia la tomó completamente por sorpresa mientras revisaba su correo electrónico. "Yo presenté el trámite desde mayo del año pasado del 2025 y justo ahora estaba mirando el correo y digo: ¿Y este mensaje raro del gobierno de España? Y cuando leo bien: 'solicitud aprobada de nacionalidad española'. Y yo como que: ¡al fin!", relató visiblemente emocionada.

La espera duró casi un año, pero valió la pena. "Se demoró muchísimos meses, pero bueno, al fin ya", dijo entre risas.

La youtuber, quien vive en Galicia, obtuvo la ciudadanía por la vía de residencia, que permite a los ciudadanos iberoamericanos solicitarla tras solo dos años de residencia legal continua en España.

Anita llegó a España hace aproximadamente tres años y obtuvo su residencia bajo la figura de nómada digital, una visa de teletrabajo de carácter internacional que mantuvo como estatus migratorio hasta ahora.

La urgencia de la espera tenía un motivo adicional: su residencia estaba próxima a vencer en mayo próximo. "Yo decía: 'Dios mío, por favor, que me llegue la nacionalidad, porque si no tengo que volver a hacer el trámite", confesó.

Con la aprobación en mano, Anita podrá tramitar su pasaporte español, que ocupa el puesto tres en el ranking mundial Henley Passport Index y da acceso a más de 190 países sin necesidad de visa.

"El pasaporte español es uno de los más poderosos del mundo y yo tenía tantas ganas de tener ese pasaporte", afirmó. "Un pasaporte puede definir tu vida, sí, porque con el pasaporte cubano estamos limitadas a tantas cosas nosotros los cubanos, pero ahora con el pasaporte español nos da alas, nos da libertad, nos deja como ir a más lugares, conocer otros países, otros continentes".

Al ser cubana, Anita deberá conservar ambos documentos, ya que Cuba no permite renunciar a la ciudadanía. "Cuando eres cubano, eres cubano-español. Tienes que seguir con los dos pasaportes. Por ejemplo, para ir a Cuba tienes que presentar el cubano", explicó.

En la descripción del reel, Anita dedicó unas palabras cargadas de significado a su país de acogida: "Gracias a España por acogerme y darme las alas que mi país no me dio. Obviamente quiero el pasaporte para mucho más que sólo viajar, para una persona de Cuba significa mucho más que eso".

Este nuevo hito se suma a otro logro que la joven documentó en noviembre de 2025: la compra de su primera casa en Galicia tras tres años de trabajo como creadora de contenido, un momento que también celebró con sus fans en redes sociales.

Ahora prometió contar todos los detalles del proceso de nacionalidad en su canal de YouTube, donde todos podrán conocer de primera mano cada paso del trámite que la llevó a convertirse en ciudadana española.