Animalistas cubanos exigen a zoonosis devolución de perrita abandonada tras migrar sus dueños

Animalistas cubanos exigen al centro de zoonosis del municipio de Diez de Octubre en La Habana la devolución de una perrita que fue abandonada tras migrar sus dueños.

Princesa, como se le conoce, quedó a la deriva hace dos meses en el barrio de Santo Suárez, en la capital cubana, y una vecina llamó al centro de zoonosis para que se la llevaran porque supuestamente molestaba, explicó a CiberCuba la animalista Yenney Caballero, quien en Facebook también comentó sobre este caso, y exigió que la perrita fuera devuelta a cuidadores para llevarla a un refugio.

“La perrita está en zoonosis, no agredió a nadie, y la tienen allí en pésimas condiciones, ayer una protectora reconocida, Odalis León, fue a saber de ella y no la dejaron ver, le dijeron que debe estar allí al menos por diez días. La perrita no representaba un peligro, los Animalista exigimos que sea devuelta cuanto antes. Ya bastante sufrió”, comentó, además, Caballero.

Captura Facebook/Yenney Caballero

También en el perfil de Facebook de la organización Bienestar Animal Cuba-La Habana se difundió este martes un video de cómo el servicio de zoonosis se llevó a Princesa del barrio, donde fue abandonada por sus dueños cuando emigraron del país.

“Si la estúpida superstición de no contar los planes, en este caso los de irse de Cuba, diera un mínimo margen al sentido común y a la responsabilidad afectiva, muchos dueños de mascotas entenderían que más que la estupidez del mal de ojo o cómo se llame el secretismo supersticioso, debe pesar el gestionar con tiempo el destino de las mascotas que no pueden llevarse”, cuestionó, además, la organización de animalistas cubanos ante la irresponsabilidad de dejar a la deriva a sus mascotas cuando se van del país.

Asimismo, los animalistas en la publicación pidieron ayuda para encontrar un refugio para Princesa, que deambulaba por el barrio habanero a la espera de sus dueños.

Este miércoles, la animalista Odalis León contó en Facebook que fue a llevarle comida y una colchita a Princesa al centro de zoonosis donde debe permanecer por diez días, según le explicó la encargada del servicio.

León pidió, además, ayuda, para que entre todos irle a llevar comida a Princesa mientras esté recluida en el centro de zoonosis.

Dijo, también, que cuando se la entreguen la llevará para un refugio alternativo, ya que en el de ella tiene a su cuidado más de 60 perritos y otros tantos gatos.

A finales de noviembre, Caballero informó sobre el destino que tuvo un caballo que fue víctima de maltrato animal en San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque, y que ella denunció su caso en redes.

Captura Facebook / Odalis León

Aseguró en esa ocasión que el caballo se encontraba bien y al resguardo de las autoridades locales.

En declaraciones a CiberCuba, la activista afirmó que el animal permanece en una granja estatal donde está siendo "bien atendido".

Agregó que el maltratador fue sancionado por las autoridades del Ministerio de Agricultura con base en el Decreto Ley de Bienestar Animal, y le decomisaron el caballo.

Caballero presenció a principios de noviembre como un caballo desplomado en la calle por el cansancio era golpeado por su dueño.

De inmediato sacó su teléfono e hizo una denuncia pública en redes sociales, tras lo cual las propias autoridades cubanas reconocieron que se trató de un "hecho grave de maltrato animal (...), frente a transeúntes y vecinos de esa localidad" que provocó "gran indignación en la población".