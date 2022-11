Maltrato animal en Cuba: Un caballo se desploma y el dueño le da latigazos

La activista animalista cubana Yenney Caballero denunció un episodio de maltrato animal en San José de las Lajas, Mayabeque, donde un caballo que tiraba de un carretón cayó desplomado en la vía pública y su dueño la emprendió a latigazos contra el animal.

Según explicó la activista a CiberCuba, el dueño del caballo es conocido por el sobrenombre de Renecito el Malo, y estaba azotando al caballo con un látigo mientras este, por causas que se desconocen, cayó desplomado en la calzada.

Caballero intervino en la escena teléfono en mano para grabar los hechos y exigir al dueño y a otras personas de su entorno que detuvieran la golpiza y auxiliaran al pobre animal, que yacía exánime en la vía pública.

A través de una directa de Facebook, la activista denunció los hechos y expuso el rostro del presunto responsable del maltrato animal, al que amenazó con denunciar a la policía y ante la comunidad de animalistas de Cuba.

“Quiero que vean esto, mira lo que le hizo. El mundo entero está viendo esto. Levanta ese caballo. Conmigo y con todos los animalistas de Cuba entera, él va para la policía. ¡Es un ser vivo, que respira igual que todo el mundo aquí!”, dijo en su directa la mujer, enfrentándose a los presuntos maltratadores del animal.

En contacto con esta redacción, la animalista denunció que el dueño del animal es un “elemento antisocial” que se encuentra cumpliendo “sanción de la casa al trabajo”, y que se lo encontró “dándole golpes [al caballo] con un látigo, y riéndose”.

Mal alimentados, sin medicamentos y sobreexplotados, los caballos de tiro son de los animales que más sufren en Cuba por la crueldad o afán de lucro de sus dueños, dejando tristes y frecuentes escenas de animales que caen desfallecidos en medio de calles de pueblos y ciudades.

A finales de agosto, un incidente de abuso animal ocurrió en el municipio de Artemisa, donde un caballo fue obligado a arrastrar un coche con personas encima, según denuncias en redes sociales.

Un joven golpeó al caballo durante un trayecto de dos cuadras para que avanzara, a pesar de su evidente cansancio, según denunció en Facebook la internauta identificada como Stlanscloe Yudeimy, quien filmó el hecho e interpeló al individuo por maltratar al animal.

“Este joven llevaba dos cuadras golpeando al caballo para que caminara. Otras personas filmaron desde el inicio. Yo solo llegué al final cuando intentaba hacerlo caminar sin látigo. Todas las personas arriba del caballo calladas, una discutiendo la demora, la filmadera y jamás defender al caballo”, condenó la cubana que criticó el abuso hacia el animal y la indolencia de las personas ante el suceso.

Al interrogar al hombre que insistía en que la bestia caminara, este confirmó el hecho y las personas encima del coche corroboraron también los latigazos asestados al animal. La autora del video pidió que los usuarios bajaran del medio de transporte y se asistiera al caballo.

“Al final hubo cambio de caballo y se devolvió a su hogar. No sé la suerte del infeliz. Incluso supe que la mujer del dueño del animal trabaja en la oficina de la Agricultura Urbana en el municipio Artemisa, justo donde se paró”, indicó la activista.

En mayo, otro episodio de maltrato animal ocurrió en el reparto Tulipán de la ciudad de Cienfuegos, cuando un caballo fue apaleado por su dueño en repetidas ocasiones hasta hacerlo caer, ante las quejas de testigos. Imágenes de video fueron difundidas por la cuenta de Twitter @elflacoligth2.

En marzo, el defensor de los animales cubano Dennis Valdés Pilar denunció en su muro de Facebook otro caso parecido ocurrido en Sancti Spíritus. Dennis compartió una foto de un caballo que sus dueños usan para halar un vehículo de transporte de personas, el cual, extenuado de tantas horas de trabajo, se desplomó en plena calle.

"Este animal de aquí se desplomó, no tengo que hacer la historia, sabemos o imaginamos qué pudo haber pasado. En mi caso lo vi, no se pudo parar en un buen rato. El dueño no dejaba de golpearlo y arrastrarlo por la cola. Incluso, después de levantarse volvieron a colocarle la volanta", detalló el joven, que compartió un video en el que se ve a un hombre que golpea al equino con un látigo hasta en 13 ocasiones, antes de halarle la cola y patearlo más de una vez.