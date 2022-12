Familiares de balseros buscan información en la Embajada de Bahamas en Cuba

Media docena de familiares de balseros cubanos que están en paradero desconocido se acercaron este miércoles a la embajada de Bahamas en La Habana con un listado en el que figuran sus seres queridos y otros migrantes de los que no se tiene noticias.

Las mujeres que llegaron a la sede diplomática indicaron a la agencia noticiosa The Associated Press que no darían declaraciones, e insistieron en que son familias “desesperadas” que no tienen otro interés que saber del destino de sus parientes.

Algunos más aseguraron que se dirigieron al Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) para averiguar, pero otros señalaron que no podían acercarse porque residen en provincias del interior.

La misma fuente reseña que en la noche del martes dos personas de las que irían a la embajada de Bahamas fueron visitadas por agentes de la Seguridad del Estado.

Familiares en Miami también se acercaron al consulado de Bahamas en esa ciudad con idéntico propósito, según refirió Univision 23.

La lista recopilada contiene al menos 135 nombres y se fue conformando a partir de datos -incluyendo edades y fechas de salida- entregadas por familias que forman parte de dos grupos de WhatsApp que suman casi 800 miembros.

El recuento de balseros en paradero desconocido armado por las familias indica que del total de 135 desaparecidos, unos 70 tienen entre 20 y 40 años, mientras que seis son menores de 20.

(Fuente: Captura de Facebook/Balseros Cubanos)

El más pequeño sería Kriss Ángel Expósito Landa, de 3 años y sacado el 4 de junio de la isla; mientras que la persona de más edad sería Jorge Luis Barrero, de 57 años, quien salió de Cuba el 6 de febrero.

Hace algunos días circuló en redes sociales un par de cartas que catalizó la inquietud de las familias hasta llevarlas a organizarse para reclamar a las autoridades de Bahamas una respuesta.

Las cartas en cuestión, difundidas por el periodista Mario J. Pentón, están escritas a mano y en ellas se lee a dos supuestos balseros encarcelados en Nassau pedir auxilio, pues refieren que están siendo tratados como "perros salvajes", que no están bien alimentados ni tampoco reciben correcta atención médica.

La decisión de las familias de exigir a Bahamas una respuesta coincide con la visita oficial del premier de la Mancomunidad, Philip Davis, quien fue recibido en la noche de este martes en La Habana por Miguel Díaz-Canel.

Durante el presente año fiscal, iniciado el pasado 1 de octubre, aumentó en un 500 % el total de balseros interceptados en su intento por llegar a las costas de Florida.

Los agentes de la Guardia Costera de EE.UU. (USCG) han detenido a más de 3,450 balseros cubanos, cifra reportada al cierre de la primera quincena de diciembre.

El dato supone un nuevo récord para un trimestre y representa más de la mitad de los interceptados durante todo el período fiscal 2022, cuando fueron detenidos en altamar 6,182 migrantes procedentes de Cuba.