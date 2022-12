El Uniko estalla contra el público cubano: "Es el más trágico del mundo"

El reguetonero cubano Luis Alberto Almanza González, mejor conocido como El Uniko, generó polémica en redes sociales con un comentario en el que llamó "trágico" al público cubano y se quejó del escaso apoyo a la música de los artistas que han hablado de política y hoy no pueden visitar Cuba.

El artista dijo que luego de haber recibido presiones del público para hablar de política y denunciar la situación en Cuba, ahora ese mismo público consumía más la música de los que están en la isla que de los cantantes que ya no pueden regresar por haberse expresado.

"El público más trágico del mundo es el cubano. Presionaron a los artistas que vivían fuera de Cuba a hablar de política y ahora que el mambo se calentó escuchan y apoyan más a los que viven en Cuba que a los que sacrificaron la posibilidad de visitar y cantar en la isla", dijo en sus redes sociales.

Sus palabras generaron opiniones divididas y mucha controversia. Mientras algunos lo apoyaron o le dieron like a su comentario, otros cuestionaron que su motivación para denunciar la situación en Cuba fuera obtener un apoyo musical a cambio.

"No fue por razones de apoyo musical que hablaron en contra de la dictadura los artistas. ¿O sí? Y no por ello deben pensar que venderán todos sus temas en los próximos años. En vez de culpar al público, revisen un poco la calidad de lo que están haciendo", comentó el presentador Alexander Otaola.

El realizador Asiel Babastro dijo que "aunque llevas un poco de razón en la responsabilidad del que presiona", denunciar lo que ocurre en Cuba es algo que debe suceder porque "es lo correcto" y porque también es ese el público que compra las entradas a los conciertos. No obstante, señaló que "la mayoría de los artistas cubanos del lado de acá [Miami] están haciendo un trabajo bastante mediocre y trabajan solo para el segmento de público que irá con la cresta de la ola siempre".

"Quizá también sea una consecuencia de hacer las cosas mal mucho tiempo, pensando que solo por haber dicho abajo la dictadura están garantizando la permanencia en el gusto popular", consideró.

Otros usuarios comentaron: "Si no suenan tus canciones no es culpa de la política ni de nada, canta y pega el tema y verás el apoyo, la música gusta sin forzar sin compromiso", "Cuando uno de a corazón se pone del lado de la verdad y de la justicia no debe buscar segundas intenciones", "No es hablar por el que dirán sino por lo que verdaderamente eres y sientes".

También hubo internautas que le recordaron a El Uniko que la música de artistas que han hablado de política y viven en Miami como Gente de Zona, El Chacal, Jacob Forever y El Kimiko "está pegá".

En uno de los comentarios de su publicación, El Uniko agradeció los consejos pero aseguró: "Estoy cansado de la doble moral".

