Hija de Señorita Dayana derrite a su mamá con sus travesuras: "Se empieza a poner bueno"

Victoria, la hija de Srta Dayana, cada día está más atrevida sobre todo si de hacer travesuras se trata, y su mamá ya sabe que los tiempos de bebé tranquila van quedando atrás.

La cantante cubana compartió en la cuenta en Instagram de la pequeña un divertido video de la niña "escalando" el espaldar de un sofá que da una idea muy clara de lo que les espera a sus papás en el futuro inmediato.

“¡Ahora es que esto se empieza a poner bueno!”, escribió Srta Dayana junto a las imágenes que acompañó con la canción de la película Misión Imposible, aunque vale aclarar que para Victoria tenía muy poco de imposible subirse al respaldo del mueble.

Los seguidores en Instagram de la niña reaccionaron a las imágenes y muchos aseguraron que están viviendo esa misma experiencia.

“Así mismo está mi hijo ahora, qué locura”; “Cuando yo la veo me parece estar viendo a mi pequeñín”; “Prepárate para lo que viene”; “Ahora es cuando es, no cuando tú decías”; “Ay tan bella me la como. Ahora es cuando es, una etapa preciosa”; “Y lo que falta”; “Tom Cruise se quedará corto al lado de Victoria. Ahora es que no le pueden perder ni pista de cada uno de sus movimientos”, escribieron algunos en los comentarios.

La pasada semana, Srta Dayana compartió un video de los primeros pasos de Victoria, en el que se le veía andar sin miedo alguno.

La niña comenzó a caminar a los 10 meses y medio y todo parece indicar que son muchas las travesuras que les esperan a sus padres, pero por el momento no hay nada más bonito que dejar guardados los recuerdos de estos momentos que no volverán.

