Actor cubano Alejandro Cuervo derrite las redes con tiernas fotos de su bebé

El actor cubano Alejandro Cuervo derritió a sus seguidores con unas tiernas fotos de su bebé Bastian, a quien le dio la bienvenida el 4 de octubre pasado.

El popular artista publicó un reel en su cuenta de Instagram en el que se escucha una voz en off que dice "cuando me preguntan cuántas fotos me toman al día", seguido por una cadena de fotografías del bebé.

En las imágenes se ve al bebé muy feliz en su cunita, vestido con adorables conjuntos y haciendo gestos de lo más tiernos.

El pequeño Bastian ha reunido en menos de 24 horas más de once mil corazones en la red social y cientos de comentarios.

"Es que el está para no quitarle la cámara de arriba", "Está bellísimo, es para hacerle una foto por segundo", "Cada día más lindo el principito", "Hermoso como el padre", "Es que hay belleza para regalar", comentaron algunos seguidores del actor.

El bebé nació el pasado 4 de octubre, y es el primer hijo de Alejandro Cuervo y su esposa Arletis Rodríguez. La pareja se casó en mayo en una hermosa ceremonia en la playa, luego de que el actor le pidiera matrimonio en medio de un show en Tropicana, el Día de los Enamorados.

