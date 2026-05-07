Vladimir Escudero responde a Alejandro Cuervo: "Los cubanos en el exilio queremos libertad"

El actor y humorista cubano Vladimir Escudero publicó este miércoles un video en Instagram respondiendo directamente al actor y presentador Alejandro Cuervo, quien había cuestionado públicamente que los cubanos de Miami «deseen una guerra en Cuba» desde la comodidad del aire acondicionado.

Cuervo había declarado: «¿Cómo van a desear en aire acondicionado desde Miami una guerra en Cuba?», añadiendo que quienes apoyan un cambio de régimen «están poniendo el odio por encima de su propia familia que vive en la isla».

Escudero respondió con contundencia desde el primer segundo: «El cubano de Miami no desea una guerra. El cubano de Miami desea el final de una desgracia».

En el video de casi tres minutos, el humorista redefinió el concepto mismo de guerra: «Guerra también es ver a un anciano revolviendo basura para comer. Guerra también es ver un hospital sin medicina. Guerra también es una madre despidiendo a sus hijos en el aeropuerto sin saber cuándo van a volver a abrazarse. Guerra también es vivir con miedo a hablar».

Una de las frases más citadas por sus seguidores en los comentarios fue: «Algunos aprendieron a llamar paz al silencio obligado de un pueblo».

Escudero apuntó directamente a la contradicción de Cuervo, un artista que viaja con frecuencia a Miami y disfruta de libertades que niega al cubano de a pie.

«Tú vienes, comes bien, compras, respiras libertad, hablas sin miedo, te ríes. Grabando videos, burlándose de quienes piensan distinto. Pero después regresas a Cuba a decirle al cubano de a pie que aguante, que se calle, que no reclame, que no sueñe con ser libre. Coño, eso sí es cruel», criticó Escudero.

Y fue más lejos: «Nadie que viva de verdad las libertades de este país puede luego mirar a Cuba y pedir resignación eterna. Nadie».

Escudero también desmontó el argumento de que pedir libertad equivale a odiar a Cuba: «Pedir libertad no es odiar a Cuba. Precisamente porque aman a Cuba». Y cerró con una idea que resume el debate: «El problema no es que existan cubanos indignados. El problema es que todavía existen personas intentando convertir la resignación en virtud».

Alejandro Cuervo llegó a Miami por primera vez en junio de 2025 y desde entonces arrastra una crisis de imagen en la diáspora cubana. En aquella ocasión declaró que «es muy difícil, pero es posible prosperar en Cuba» y que nadie le dice lo que tiene que decir, postura que el exilio interpretó como complicidad con el régimen.

Cuervo regresó a Cuba en julio de 2025 describiendo sentirse «como en casa», y en octubre de ese año volvió a Miami para participar en el reality 'El Rancho de Destino', lo que intensificó las acusaciones de doble moral.

No es la primera vez que Escudero protagoniza un debate de este tipo. En marzo de 2026 ya había enfrentado al reggaetonero Yomil Hidalgo en una polémica similar sobre las protestas en Cuba.

El video cerró con una frase que resume la posición del exilio cubano: «Cuba Libre. Abajo el comunismo, Ale. Y ojalá sea pronto. Ojalá sea pronto, coño».