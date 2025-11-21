Alejandro Cuervo se emociona por elogios de un seguidor a su personaje de Ignacio en la telenovela "Regreso al corazón"

El actor cubano Alejandro Cuervo vivió un momento especialmente conmovedor tras recibir un mensaje de un seguidor que elogió con pasión y detalle su interpretación de Ignacio en la telenovela “Regreso al corazón”.

Las palabras del fan, que destacaban cada matiz actoral del personaje, tocaron profundamente al artista, quien reaccionó con emoción y gratitud.

En el comentario, el seguidor expresó: “Tengo que decir que lo que has hecho con Ignacio es una bestialidad, qué personaje te has gastado por Dios. Es que lo del personaje es una cosa tras otra y cada una mejor que la anterior. Alejandro sin dudas, tú eres un gigante de la grandísima escena, lo tienes todo, tu cara, cuerpo, pelo, belleza, carisma, actitud, personalidad, dotes de entrega, actuación, talento, rostro, gestos, expresiones faciales, naturalidad, frescura, tristeza, felicidad, rabia, enojo, amor, ternura, manipulación… y más que todo eso, hagas lo que hagas, tú siempre das una majestuosidad brutal, eres un soberbio monstruo en lo que haces y eso nadie te lo puede quitar”.

“Es increíble cómo lo das todo en uno, todo en un solo gesto, todo en un solo rostro, una sola mirada, un solo gesto, una sola expresión, todo junto en un solo cuerpo, todas las emociones y sensaciones unidas en un mismo par de ojos y en la misma expresión facial y lo haces fenomenal. Solo me resta decir una cosa, para ti: chapeau, y con eso creo que lo he dicho todo”, concluyó el mensaje.

Visiblemente conmovido, Cuervo respondió en su Instagram: “Gracias por mensajes como este, gracias por tanto y sí, definitivamente vale la pena”.

Luego, en un video compartido en la misma publicación, el actor amplió su sentir: “Recibir comentarios como este es la prueba de que vale la pena, vale la pena las dificultades en que se graba, valen la pena los trabajos, vale la pena con los cuestionamientos de muchas personas en Cuba y fuera de Cuba, vale la pena. Gracias a esta persona”.

Lo más leído hoy:

El actor también reflexionó sobre su trayectoria actoral: “Este año estoy cumpliendo 20 años de carrera artística y con este personaje que se me dio la oportunidad de interpretar creo que se ha cerrado de una manera feliz. Han disfrutado mucho de esta telenovela, de este personaje. Gracias a todo el equipo de la telenovela y por supuesto al público que, junto a mi familia, han sido uno de los motivos claves por los cuales vivo aquí, estoy aquí, amo lo que hago”.

La publicación rápidamente acumuló miles de “me gusta” y comentarios de apoyo, confirmando el impacto que “Regreso al corazón” y el personaje de Ignacio han tenido en la audiencia.