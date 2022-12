¿Nevó en Miami? Video se vuelve viral en las redes y...

Foto © Captura de Instagram / Only in Dade

Un video publicado este lunes en redes sociales donde se mostraba una "nevada" en Miami dejó desconcertados a los internautas y se viralizó rápidamente.

Cientos de personas captaron el momento en que los "copos de nieve" caían sobre ellos afuera del Hard Rock Stadium, la sede de los Miami Dolphins.

Sin embargo, el fenómeno que muchos creyeron era el resultado de la insólita disminución de las temperaturas en el sureste de Florida, este fin de semana, no fue más que una de las sorpresas navideñas que el Hard Rock Stadium preparó para los visitantes.

"¡Ven a South Plaza para disfrutar de las fiestas de invierno de los Dolphins!", invitó la publicación del sitio oficial del Hard Rock en Twitter.

Como parte de las festividades navideñas, el famoso estadio donde los Dolphins han jugado desde 1987, y los Miami Hurricanes de fútbol americano universitario desde 2008, quiso representar una gélida navidad con imitación de copos de nieve.

Además, preparó la escenografía para que su público pueda tomar fotografías y grabar videos, escuchar villancicos y mucho más.

Pero... malas noticias, no está cayendo nieve en Miami, aunque estuvo a punto de suceder esta Navidad, cuando Florida registró temperaturas mínimas históricas durante el paso de la inusual tormenta invernal navideña este fin de semana.

En la ciudad de Miami, donde el calor suele sofocar casi todo el tiempo, los termómetros registraron temperaturas en la mañana de este domingo de 45 grados Fahrenheit (7.2 grados centígrados), según el Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU.

Y aunque esta vez no nevó en la Ciudad del Sol, muchos sí recuerdan que hace casi 46 años sucedió lo que parecía imposible. El 19 de enero de 1977, un día antes de que el demócrata Jimmy Carter asumiera la presidencia de Estados Unidos, Miami amaneció con una fina capa de escarcha que brilló hasta las 9 de la mañana, para desaparecer con el calor de los primeros rayos del sol.

Y mientras muchos miamenses aguardan por que se repita el milagro de la nieve, ven no sin asombro que, en su defecto, ¡están lloviendo iguanas!

El fenómeno, que no por conocido deja de sorprender, ocurre cuando descienden mucho las temperaturas y provoca que las iguanas reduzcan su movilidad y caigan de los árboles. En los videos publicados por el sitio Only in Dade, se aprecian varios de estos animales cayendo de los árboles, donde se quedan prácticamente petrificados.

Con el frío extremo, la sangre de las iguanas se enfría lo suficiente como para que disminuyan la velocidad, su movilidad y su agarren a las ramas. Sin embargo, esto no significa que mueran, cuando el sol calienta vuelven a moverse con la velocidad que las caracteriza.

El fenómeno se produce con relativa frecuencia en Florida, siempre que bajan mucho las temperaturas. El año pasado, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, (FWC siglas en inglés) alertó que los animales están vivos y que no deben ser maltratados, aunque den la apariencia de estar muertos.