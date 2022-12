Natasha Díaz: "Los televidentes merecen respeto, programas de calidad"

La reconocida actriz cubana Natasha Díaz, quien lleva más de 50 años de trabajo en la televisión, afirmó que los espectadores merecen respeto y lamentó que actualmente se emiten muchos programas sin calidad.

A pesar de haber hecho también radio y cine, la veterana artista asegura que prefiere la pequeña pantalla porque es el medio que llega a la mayor cantidad de personas.

En entrevista al portal La Jiribilla, afirmó que la actuación es ante todo una profesión de servicio, por eso se molesta tanto cuando ve programas sin calidad y a colegas sin la suficiente preparación.

"Yo amo, disfruto enormemente servir a la gente y servirle con calidad. Nadie se imagina cuánto sufro cuando veo algunos programas en la televisión, no pocos, incluso, de mal gusto. Soy de las que piensa que ahora cualquiera se presenta en la televisión y así vemos a cantantes, actores y actrices carentes de preparación académica y psicológica", dijo.

"Los televidentes merecen respeto, programas de calidad en los que vean reflejados su realidad. No basta con recitar un texto, hay que actuar y hacerlo de manera convincente. (...) Hay que estudiar profundamente cada personaje a interpretar. Que se demuestre la calidad artística en cada actuación, en cada representación que debe llevar siempre implícito un mensaje", añadió.

Natasha recalcó que los actores deben estudiar minuciosa y detalladamente la psicología del personaje: saber quién es, de dónde proviene, qué hizo, cómo piensa.

"Es poner en función de un texto cada músculo del cuerpo, la boca, los ojos. Decir con una mirada, con un simple movimiento de tu rostro el mensaje que quieres y debes trasmitir. Actuar no es, como piensan algunos, pararte y decir un texto. Es esa entrega total que demuestre convicción, certeza del personaje que estas interpretando", precisó.

Con más de 100 personajes a su haber, la actriz es recordada por sus roles en series y telenovelas como El viejo espigón, Añorado encuentro, El año que viene y Promesas, o en el policiaco Tras la huella.

Ahora está grabando de la segunda temporada de la serie Calendario, cuyo estreno aún no se ha fijado.

"Asumo un personaje muy lindo, que me gusta mucho, pues se trata de una abuela llamada Bárbara. Es una persona austera. Una abuela con características muy peculiares que cuida de una nieta cuyos padres cumplen misión en el extranjero", explicó.

Merecedora de cuatro premios Caricato y de reconocimientos como la Distinción por la Cultura Nacional y la Gitana Tropical, entre otros muchos, a Natasha solo le entristece una cosa, y es que generalmente ha interpretado a madres y abuelas pobres.

"Siempre he sido la madre negra y pobre y a partir de ahora, por la edad, la abuela en situación similar. Mi mayor insatisfacción es que me hayan encasillado, que no me hayan permitido hacer más, cuando antes y todavía cuento con deseos y fuerzas suficientes para hacerlo, para asumir el rol de una madre o abuela que abandona a sus hijos o los maltrata, por ejemplo", detalló.

Las declaraciones de esta actriz coinciden con las de su colega Luis Rielo, quien recientemente criticó en una entrevista el modo de trabajar en la televisión actual y lamentó la desaparición del espacio Aventuras, preferido por el público infantil y adulto.

"Los programas fueron decayendo y hoy día no hacen nada que merezca la pena. Ahora a la televisión cubana le falta mucho, necesita rigor y seriedad en el trabajo", recalcó.

El veterano histrión, Premio Nacional de Televisión 2019, cuestionó la presencia en el medio de actores sin experiencia.

"Me da lástima con ellos porque no tienen buena dicción, no proyectan bien y no transmiten igual. Necesitan directores que sepan dirigir actores, no solo cámaras. Hace unos días vi un capítulo de Tras la huella, y le dije a mi esposa Ena: 'Ya no sé quién fue el que mató y quién fue el que robó porque no le entendí nada a nadie'", reveló.