Actor Luis Rielo sobre la televisión cubana: "Hoy día no hacen nada que merezca la pena"

El actor cubano Luis Rielo, fundador de los legendarios estudios CMQ Televisión, recordó en una entrevista los tiempos en que el espacio Aventuras ocupaba un lugar de preferencia en el público infantil y adulto.

Conocido por los televidentes como el "malo de las Aventuras", el veterano actor de 88 años cuestionó en una entrevista la forma en que se trabaja en la actualidad.

"Fue un fenómeno que no se puede repetir porque ya no hay forma de volver atrás. Si un día inventan una máquina del tiempo, se podrá ver lo que pasaba en aquella época. A veces pienso en las Aventuras y me invade la nostalgia", declaró a Tribuna de La Habana.

Según relató, la transmisión del espacio comenzó en 1954. Dos años después, en la aventura Carlos Valiente, interpretó a su primer personaje negativo: un asesino silencioso llamado Marcus. Ese fue el inicio de una saga de más de mil papeles antagónicos que le granjearon el cariño del público y el respeto de los directores.

"Las filmaciones se hacían siempre en exteriores, principalmente en zonas rurales. El público era muy cariñoso y respetaba a los actores. Resultaba difícil tener problemas con los habitantes del lugar de la grabación. Las personas se sentían contentas cuando grabábamos en sus casas. Éramos familia del televidente", detalló.

Acerca del proceso de grabación, Rielo subrayó que todos eran buenos compañeros: "No existían diferencias entre actores y extras. Compartíamos el interés en obtener buenos resultados".

"Con el fin de las aventuras, en la primera década del 2000, se acabó parte de mi carrera. Fue el espacio donde más trabajé, con 37 series. Luego los programas fueron decayendo y hoy día no hacen nada que merezca la pena. Ahora a la televisión cubana le falta mucho, necesita rigor y seriedad en el trabajo", recalcó.

El veterano histrión, Premio Nacional de Televisión 2019, cuestionó la presencia en el medio de actores sin experiencia.

"Me da lástima con ellos porque no tienen buena dicción, no proyectan bien y no transmiten igual. Necesitan directores que sepan dirigir actores, no solo cámaras. Hace unos días vi un capítulo de Tras la huella, y le dije a mi esposa Ena: 'Ya no sé quién fue el que mató y quién fue el que robó porque no le entendí nada a nadie'", reveló.

Recientemente Luis Rielo recibió la Distinción Marta Jiménez Oropesa, que confieren la Agencia Artística 'ACTUAR' y el Consejo Nacional de las Artes Escénicas a personalidades relevantes de la cultura en Cuba.

"Sufro por no poder hacer lo mismo de antes. Tengo casi 89 años de edad y, como actor nunca dejaré de trabajar, porque siempre hace falta un viejo, aunque ya en Cuba no se escriben guiones para esos personajes", afirmó.

Entre las aventuras en las que participó, se encuentran El Zorro, Los Konsomoles, El lobo blanco, Los Vikingos, El Jaguar, Los pequeños fugitivos, La Isla del Tesoro, La Capitana del Caribe, El Halcón y Memorias de un abuelo, entre muchas otras.