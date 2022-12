El cargalotodo de Morón: "Son cosas que tengo que cuidar"

El cargalotodo es un hombre que deambula por las calles de la ciudad de Morón y es reconocido desde muy lejos por la cantidad de objetos que lleva sobre su cuerpo.

El periodista Leonel Iparraguirre González le dedicó una crónica a Héctor Hernández, quien es conocido popularmente como "el cargalotodo". El texto lo publicó en Facebook, señalando que corresponde a la sección Por las Calles de Morón (63) y ha generado decenas de comentarios.

Facebook Leonel Iparraguirre González

Iparraguirre señala que no es fácil dar con el cargalotodo en la ciudad, porque está en continuo movimiento. Tras encontrarlo pudo sostener con él una entretenida charla, donde se mezcla realidad y fantasía.

"Dice llamarse Héctor Hernández, pero (asegura) que nació hace muchos años en varios países. Para ayudarlo en su memoria le rectifiqué '¿en Cuba?' y me respondió, 'ya le dije que en varios países, pero que conozco este solamente'".

El cargalotodo de Morón / Facebook Leonel Iparraguirre González

El cargalotodo lleva sobre su cuerpo decenas de pulseras, cacharros de metal y plásticos, una cantimplora, sábanas de hospital, platos, tiras de tela, botellas, una plancha rota y hasta unas tijeras. Le cuelgan objetos de los brazos, de las piernas y de los dedos de las manos.

Parece un personaje salido de una película fantástica, pero es real, pulula como otros cientos de locos por las calles de Cuba, sin atención social, sin ayudas del gobierno. Libre en su propio mundo, con sueños y anhelos, abandonado a su suerte en una ciudad en el centro del país.

"A veces me agoto de traer encima esta carga, pero son cosas que tengo que cuidar. Ese es el deber que me han asignado", dijo Hernández al periodista con voz tenue e inofensiva.

El cargalotodo de Morón / Facebook Leonel Iparraguirre González

En los comentarios a la publicación muchos cubanos residentes en Morón aseguran que el cargalotodo es una buena persona, extremadamente educado, tranquilo, que va por las calles con su carga en silencio, sin causar problemas.

También hay comentarios de ciudadanos que se sienten avergonzados por el abandono que se observa en la ciudad, con un incremento de la marginalidad y desatención de los casos sociales como el de Hernández.

"Cada vez más me avergüenzo de este municipio que en sus tiempos brilló por su limpieza y belleza. Me avergüenza la dejadez, la basura por todas partes, el no cuidar a personas vulnerables como la de este relato, (aquí) donde hubo una institución adecuada con profesionales que los atendían. Este señor lo he visto deambular con su carga y dormir a la intemperie, con frío, sereno, lluvia. Es muy bueno el relato pero... ¿Qué vamos a hacer por él?", se preguntó una cubana.

El cargalotodo de Morón / Facebook Leonel Iparraguirre González

El cargalotodo se alimenta gracias a la caridad de las personas de su pueblo, que comparten con él hasta la leche y el café, alimentos preciados en Cuba en la actual crisis.

"Estoy bien, aunque soy alérgico a muchas cosas, como la calabaza, el quimbombó, al alcohol y bichos como la cucaracha y el ratón me provocan fiebre de hasta 38 grados...", dijo a su entrevistador.

El cargalotodo de Morón / Facebook Marta Paula Aguilar Reyes

Iparraguirre indicó que Héctor Hernández es un paciente con Esquizofrenia Paranoide. Estudió en el Instituto Pedagógico, pero enfermó y no pudo continuar su carrera profesional.

"En su mundo paralelo es el salvador" dice el periodista y olvida que Hernández está en Morón de paso, que es un ciudadano del mundo aunque lo único que conozca sea la retorcida realidad cubana.