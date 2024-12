Fotógrafa cubana Laura Capote Mercadal presenta en México exposición personal ‘Tramas’

Vídeos relacionados:

La obra de la artista visual y fotógrafa cubana Laura Capote Mercadal viaja por primera vez fuera de las fronteras de la isla caribeña para conformar la exposición Tramas, disponible en el Salón Gallos de Mérida hasta el próximo 31 de diciembre.

En una decena de instantáneas, Capote Mercadal (La Habana 1991) retoma la imagen del cabello trenzado como elemento distintivo de su visión artística y símbolo para recrear una narrativa en torno al cuerpo femenino.

En declaraciones a CiberCuba relató que hizo foto de la primera trenza que se cortó desde que vive en México, y la fotografió en distintas partes de su propio cuerpo, para "crear narrativas fragmentadas con el cuerpo femenino y la trenza como elemento protagónico".

Cartel de la exposición TRAMAS. Publicación en Instagram

"He guardado las trenzas que me he cortado a lo largo de mi vida. Tengo dos trenzas guardadas en mi casa en Cuba, incluida mi primera trenza de niña; otra que tuve, la vendí. Esta es la primera trenza que me corto aquí en México después de casi diez años", explicó Capote Mercadal en declaraciones a la revista Rialta.

El curador Michel Mendoza destacó durante la inauguración de la muestra el pasado 6 de diciembre que en las obras de la artista "importan más las puntadas, el punctum, el desgarrón, el detalle, que las moralejas o conclusiones".

Las trenzas en sus fotografías van más allá de un símbolo de opresión o de erotismo, convirtiéndose en elementos enigmáticos que, según Mendoza, pueden aparecer "como una máscara, el símbolo de un devenir monstruoso o, a veces, como una pieza de carne o un extraño animal desconocido".

El Salón Gallos de Mérida, un importante espacio de exhibición que cuenta con un programa por invitación a artistas, curadores, galerías e instituciones, acoge Tramas –la primera muestra personal que la fotógrafa realiza fuera de Cuba– desde el 7 hasta el 31 de diciembre.

Capote Mercadal, quien tiene maestrías en Gestión y Preservación del Patrimonio Cultural por el Colegio de San Gerónimo de La Habana (2019) y en Historia por El Colegio de San Luis, México (2022), ha vivido durante 10 años en México.

La joven artista ha participado en varias muestras colectivas y ha presentado proyectos personales en Cuba como Infraestructura (2012; Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño, La Habana); Fiebre de ti (2012; Galería “Concha Ferrant”, La Habana); Propuesta (2013; Galería Puertas Abiertas, Centro Cultural Comunitario Belén, La Habana); Dual (2015; Galería “Servando Cabrera Moreno”, La Habana; Salón del Monte, Hotel Ambos Mundos, La Habana); Retrospectiva (2015; Fototeca Histórica la OHC); Adentro (2016; Fábrica de Arte Cubano, La Habana), o Entre la Lucha y la Lima (2019; bipersonal junto a Enzzo Hernández, en el Estudio-Taller Villalobos, La Habana).

