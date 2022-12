El susto de un padre cuya hija viajaba en el camión accidentado en Matanzas

Anibal García Valdés, padre de una de las personas que iba a bordo del camión que se accidentó este miércoles en Matanzas, relató el susto que vivió cuando conoció la noticia del siniestro.

"El día amaneció gris por el frente frío que nos afecta. Un recado a través de un amigo y una llamada telefónica me lo convirtió en negro y triste. Mi hija había tenido un accidente y se encontraba en el policlínico", escribió el hombre en su perfil de Facebook.

Una de las cosas que más llamó su atención fue la concentración de personas en lo alrededores de la institución sanitaria donde tenían a su hija, no solo para saber qué sucedió, sino para ofrecer cualquier tipo de ayuda.

"De puerta en puerta busqué a mi hija, los heridos estaban por doquier y aún tengo grabada en mi mente la imagen desgarradora de dolor, angustia y sangre, envuelta en quejidos y llanto", recordó García Valdés.

La hija de este señor hija no sufrió graves lesiones, a pesar de que viajaba en la cabina del camión y por donde impactó el vehículo contra un árbol, algo que calificó de milagroso y producto de una actuación divina.

"No me alcanzaría todos los días que me quedan de vida para agradecer en primer lugar a Dios, el puso sus manos poderosas para que el golpe no fuera mortal, verdaderamente Él hizo un milagro", escribió.

Asimismo, agradeció a todo el personal sanitario que se encargó de garantizar el servicio médico a todos los pacientes.

Posteriormente, actualizó en sus redes sociales que la mujer ya se encuentra en su casa, solo tiene un esguince en un pie y la herida en la cabeza no es grave.

El accidente masivo de este miércoles en la ruta Los Mangos-Los Arabos, dejó un saldo de cuatro fallecidos, según datos oficiales. Una actualización de las últimas horas menciona que el siniestro dejó un saldo de 51 heridos.

Permanecen hospitalizados 33 personas, nueve de ellas en estado crítico y dos reportados de grave, todos ingresados en los hospitales de Colón, en el pediátrico "Eliseo Noel Camaño" y el "Faustino Pérez".

Hasta octubre de este año, en Cuba se registró un incremento significativo en la tasa de accidentalidad, con 8.187 casos en toda Cuba, 565 muertes y 6.175 heridos, según la Comisión Nacional de Vialidad.

En los días previos a las fiestas por el fin de año, se han reportado incidentes en varias localizaciones del país, sobre todo por el exceso de velocidad, no respetar el derecho a vía y conducir bajo los efectos del alcohol.

Un almendrón se estrelló contra una oficina de ETECSA, en La Habana, cuando iba por la calzada de Güines a la altura de la zona conocida como El Caballo Blanco.