Los "desafíos" del régimen cubano para 2023

En medio de una grave crisis económica, electroenergética, alimentaria, migratoria, social y política, el régimen cubano ha prometido a sus ciudadanos un "mejor años 2023" y acaba de publicar sus "desafíos" para conseguir esa meta.

Sin embargo, el listado leído por Miguel Díaz-Canel en la última reunión del Consejo de Ministros del año 2022, no parece que resolverá la situación, más bien parece corroborar el pronóstico de economistas, los cuales vaticinan que los cubanos serán todavía más pobres en 2023.

Estos desafíos, citados por la Agencia Cubana de Noticias, no pasan de mencionar antiguos retos sin resolver, apegados a la vieja retórica del régimen:

"Luchar por la prosperidad", "Ampliar espacios de participación" a pesar de la represión constante contra quienes intentan participar de la vida política del país, "Desarrollar acciones para revitalizar el funcionamiento de las organizaciones de masas", "Potenciar el crecimiento del Partido" y "La rendición de cuentas, forman parte de ese viejo discurso que poco o nada ha resuelto, y no son, en definitiva, las acciones que espera la sociedad cubana para lograr un mínimo de bienestar el próximo año.

En 2023, los cubanos serán aún más pobres porque el régimen es incapaz de facilitar la recuperación económica y su plan para 2023 reconoce el fracaso, explicó a CiberCuba el economista cubano Elías Amor.

Agrega que el gobierno cubano prevé un PIB de 53 mil 931 millones de pesos, inferior en casi siete mil millones al de 2019.

Cuba cierra el año con la tercera peor inflación del mundo y el propio Díaz-Canel ha reconocido que en la isla "tenemos una Ley de Soberanía Alimentaria, y no hay alimentos; vamos a aprobar una Ley de Fomento Ganadero, y no hay ganado; y tenemos una Ley de Pesca, y no hay pescado".

La población pasa hambre y se alimenta mal, pero no hay una respuesta económica contundente para salir de ese atolladero.

A continuación, se resumen las principales ideas sobre los desafíos políticos, económicos y sociales en el país, expuestas por el Jefe de Estado cubano durante el IV y V Pleno del Comité Central del Partido, efectuados en el año 2022:

-Luchar por una prosperidad que abarque desde la alimentación hasta la recreación, que incluya el desarrollo científico, una riqueza espiritual superior, el bienestar y que empodere el diseño de lo funcional y lo bello.

-Ampliar los espacios de participación en los cuales se escuchen las preocupaciones de nuestra gente y sus propuestas, de los vecinos en el barrio, de los trabajadores, de los jóvenes; también la de los artistas, los creadores, los periodistas y profesionales de la ciencia, y con esa participación lograr que haya mayor control popular.

-El Partido tiene que crecer en todos los lugares, ámbitos y escenarios.

-Desarrollar acciones para revitalizar el funcionamiento de las organizaciones de masas.

-Cumplir con las tareas que se han acordado para el trabajo del Partido en función de la investigación, la enseñanza y la divulgación de la historia de Cuba y del marxismo, y el Programa nacional para el estudio, investigación y difusión del pensamiento y la vida y obra del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

-La rendición de cuentas, que con frecuencia se presenta erróneamente separada de la participación y del control popular, debe abarcar todos los procesos sociales del país y contribuir al control popular real.

-Abordar con mayor periodicidad temas como los valores, los cambios originados en la sociedad, el crecimiento del sector no estatal, la penetración de la subversión político-ideológica; la continuidad, el papel real y efectivo de la militancia y las organizaciones de base partidistas.

-Promover la comunicación social como un pilar en el trabajo del Partido y del Gobierno, y desde ahí promover los contenidos, los argumentos y la participación en las redes sociales.

-Apoyar todos los procesos con la ciencia y la innovación, desarrollando la capacidad de acudir a la ciencia y a la investigación para resolver y atender nuestros principales problemas.

-Potenciar una respuesta económica, fundamentalmente, desde la producción nacional, que abarque la comprensión de un mercado con diferentes actores, pero regulado por el Estado; la planificación estratégica y financiera, y menos administrativa y burocrática; el necesario balance entre mecanismos políticos, ideológicos, económicos y administrativos, y ahora enfocados hacia medidas ágiles y efectivas que oxigenen la economía y la solución de los problemas de la población, sobre todo, centrados en el abastecimiento de alimentos y medicamentos, en los problemas del transporte, en los temas de precios y en la estabilidad del Sistema Electroenergético Nacional.

-En la producción de alimentos, cumplir con las 63 medidas aprobadas para dinamizar la producción agropecuaria.

-Potenciar el desarrollo territorial y el desarrollo local.

-Potenciar las medidas aprobadas para salvar la industria azucarera.

-Perfeccionar el comercio interior, eliminando obsoletas prácticas y avanzando hacia nuevas formas, en las que haya una participación importante del comercio electrónico.

-Fomentar la inversión extranjera y la de cubanos en el exterior.

-Desarrollar políticas públicas para la atención a situaciones de vulnerabilidad y la eliminación de desigualdades, y también orientándonos hacia las políticas públicas para atender diferenciadamente un grupo de problemáticas de nuestra juventud.

-Buscar vías para abastecer las tiendas en moneda nacional y mejorar las ofertas desde la producción nacional, teniendo en cuenta las vías de comercio exterior.

-Limitar los excesivos ingresos en instituciones y entidades estatales que no están sujetas ni a una mayor producción ni a una mayor eficiencia.

-Redimensionar el aparato estatal.

-Reducir los gastos y orientar estos a la atención a las situaciones de vulnerabilidad.

-Optar porque cada vez haya más empresas municipales, para que se potencien los sistemas productivos locales y, por lo tanto, los programas de desarrollo territorial y local.

-Disminuir las empresas «cabezonas», para que disminuyan los gastos excesivos en administración y en burocracia.

-Eliminar la burocracia empresarial y ministerial que atenta contra las empresas.

-Aprovechar la autonomía estatal, que se le ha dado a las empresas, para que propicie el incremento de la producción, la productividad y la eficiencia.

-En la agricultura, en las condiciones actuales, potenciar la agroecología, que es una manera de hacer una agricultura racional con buenos rendimientos y, además, totalmente sostenible y amigable con el medio ambiente.

-Aprovechar todas las condiciones que se han creado de interfaces entre Universidad y el sistema productivo de bienes y servicios.

-Seguir fomentando la idea de los polos exportadores, el ciclo cerrado, la economía circular, y buscar con todo esto una máxima oferta de bienes y servicios a la población, diversificando producciones, contribuyendo al desarrollo territorial y local y preguntándonos por qué la ineficiencia, por qué la inercia, por qué el estancamiento empresarial.

-Buscar mayor eficiencia en las entidades importadoras y exportadoras, el adecuado rol que tienen que desempeñar los contratos, el aprovechamiento de las facultades otorgadas, la responsabilidad social, los procesos de innovación, automatización e informatización.

-El Partido no puede estar al margen de la sociedad. Muchas de sus insuficiencias son a su vez reflejo del ser social. Tiene el Partido que ser el catalizador más eficiente en nuestra futura transformación.