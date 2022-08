Utilizan jeep como carro fúnebre en Sagua de Tánamo

"Nunca llegó un carro fúnebre, en esta isla cárcel no hay vida. Esto ocurrió en Holguín, Sagua de Tánamo, un pueblito llamado El Sopo. Este dolor es mío y de mi familia, no de los barrigones abusadores que no les importa el pueblo", dijo la sobrina de la fallecida, que se ahogó tratando de cruzar un río.