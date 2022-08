Usan transporte de alimentos como carro fúnebre en Manzanillo

Cuando parecía que en Cuba ya nada podría causar sorpresa, un video grabado en Manzanillo vuelve a mostrar hasta dónde ha llegado el nivel de decadencia en el país.

El material fue compartido en la cuenta de Twitter de Yannis Estrada, co-fundador y host de la plataforma Cuba Spaces, y en él se observa cómo se traslada un cadáver dentro una camioneta que suele emplearse para llevar alimentos.

"En Manzanillo, Granma, están usando como carro fúnebre el mismo carro que usan a veces para transportar comida", denunció Estrada.

En el video, que apenas dura unos segundos, se escuchan las voces de varias personas, posiblemente fallecidos del difunto, protestando ante la situación.

"Lo trajeron en un carro, ¿por qué se lo tienen que llevar ahí?", cuestiona una mujer.

"Toda la noche se pasan dando vueltas los carros fúnebres esos por donde quiera", añade un hombre.

Varios internautas mostraron su indignación ante el tuit.

"¿Pretende la narcodictadura generar una epidemia?", preguntó el usuario identificado como No al comunismo.

"El comunismo es increíble", afirmó otro nombrado Benjamín.

"Cada día que pasa involucionamos más y más y más...", aseguró la tuitera Cucu Diamante.

"¡Solo en Cuba!", dijo Sandra González.

La crisis general que atraviesa Cuba afecta también a servicios tan importantes y sensibles a la vez como los funerarios.

En abril pasado, debido a la falta de carros fúnebres para transportar a los muertos, una familia de San Germán, poblado cabecera del municipio holguinero Urbano Noris, tuvo que pasar por la humillación de trasladar a la funeraria a su pariente fallecido en una camioneta sin techo.

"Como si fuera una carga, porque el carro fúnebre está roto. ¡Ni respeto por nuestros muertos hay en Cuba!", denunció entonces el autor del tuit.

La grabación mostraba el féretro en la parte de atrás del vehículo, y a un hombre que comenzaba a halarlo hacia sí para bajarlo. Al no poder hacerlo, otro individuo se subió al carro y empezó a empujar la caja. Finalmente tuvieron que sumarse otros cuatro hombres para poder descargar el ataúd y entrarlo a la funeraria.

Unos días antes, el activista cubano Arian Cruz Álvarez, conocido como Tata Poet, denunció que tras la muerte de un tío, paciente oncológico, no había un carro fúnebre en La Habana para llevar su cuerpo a la funeraria, ni tampoco una caja donde velarlo.

"Me acabo de enterar de que no hay carro fúnebre, ni caja para que sea llevado a la funeraria y que sea velado. NO, no hay. Después de que hoy yo fui testigo de todo el despliegue policial y militar que había en el parque Coyula, y todos los alrededores de la Embajada de Panamá", escribió el activista.

Tata Poet criticó que en medio de las carencias que sufre el pueblo, donde no hay ni recursos para darle digna sepultura a los muertos, el Estado invierta en carros de policía y en mantener acciones represivas.

"Había más de 25 patrullas, cerca de 40 motos de la Seguridad del Estado, 3 ambulancias, 5 camionetas de las avispas negras, 3 camiones pipas, 2 rastras enormes en donde trasladan a los presos, 4 camiones de policía, 3 ómnibus, y más de una veintena de carros del Ministerio del Interior. ¿Hasta cuándo es el descaro de ustedes?" cuestionó al gobierno el joven.