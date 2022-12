La Diosa despide el 2022: "Que se vaya todo lo malito"

La cantante cubana Dianelys Alfonso Cartaya, mejor conocida como La Diosa, despidió el 2022 pidiendo "que se vaya todo lo malito" y que solo las buenas vibras lleguen con el nuevo año.

La artista, que ha tenido un 2022 cargado de éxitos profesionales, recibió mensajes de felicitación de montones de fans que la siguen desde todas partes del mundo y que le agradecieron por su música y su transparencia.

Este año, La Diosa y su banda tuvieron su primera gira por varias ciudades de Europa, donde tuvo la dicha de escuchar sus canciones en la radio, una satisfacción que no ha podido tener en su propio país por la censura que sufre en la isla debido a la postura frontal que tiene contra el régimen cubano y sus arbitrariedades.

A pesar de sufrir cancelaciones de última hora, La Diosa pudo ofrecer algunas presentaciones en Cuba y grabar nueva música con artistas cubanos que gozan de gran popularidad como El Micha, El Chacal, El Negrito y Dayrán Perdomo.

En el plano personal, la cantante ha estado más unida que nunca con su familia: su hijo mayor Axel, su esposo y productor Rey El Mago y la hija de ambos Reychel. A pesar de que ha tenido que lidiar con tener a sus hijos separados y dividirse entre La Habana y Europa, eso solo ha fortalecido los vínculos entre ellos.

Hace pocos días, la intérprete de "No me llores" aseguró que en el 2023 a los "amigos hipócritas" y a los "oportunistas" no les va a gustar mucho la nueva Diosa y que "los falsos que me rodean conmigo no cuenten más".

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.