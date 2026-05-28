La Diosa responde a los ataques de Zajaris: «Tú llevas años machacándome y yo callada»

La cantante cubana La Diosa publicó un episodio de su podcast «Sin Filtro» en YouTube en el que respondió punto por punto a la actriz y comediante Zajaris Fernández tras el directo de Instagram en que esta arremetió contra ella.

La polémica se desató después de que Zajaris reaccionara a comentarios que La Diosa hizo sobre ella en un episodio anterior de su podcast, sin haberlo escuchado completo según la cantante.

«Tú llevas años machacándome a mí y yo callada, callada, callada porque no quería poner en mis redes sociales nada de esto», afirmó La Diosa durante los más de 42 minutos de grabación.

Uno de los ejes centrales de la respuesta fue el personaje humorístico «Chacha», que Zajaris utiliza para comentar la actualidad del entretenimiento cubano. La Diosa acusó a la actriz de haberlo usado para incitar al público a no comprar su fragancia cuando la lanzó: «No fue que dejé de vender perfumes, es el gesto de mujer a mujer que fue bajo, fue asqueroso».

Sobre ese mismo personaje, la cantante fue directa: «Para hablar así no necesita fuerza, Zajaris. Para hablar así se necesita bajeza, más nada».

La Diosa también relató un episodio inédito: aseguró que acudió al podcast de Zajaris para apoyarla, pero que la grabación terminó en una fuerte discusión porque la actriz se burlaba de uno de los bailarines de su primer concierto en el Watsco Center, llamándolo «gordo» y con «falta de aire». Según la cantante, logró impedir que ese episodio saliera al aire.

Otro punto que la cantante sacó a relucir fue que Zajaris habló negativamente de su madre fallecida: «De los huesos de mi madre también te montaste en esa ola», dijo.

La Diosa también defendió su postura respecto a la denuncia pública de Zajaris contra Al2 El Aldeano, su expareja, con quien protagonizó una polémica que estalló en enero de 2026 y volvió a escalar en mayo con nuevas acusaciones de agresión física. La cantante aseguró que en su podcast había expresado apoyo a Zajaris como mujer, y que la actriz salió a atacarla sin haber visto lo que realmente dijo.

Por su parte, Zajaris se defendió en su directo destacando su trayectoria en televisión, teatro y cine, y lanzó una frase que resumió su postura: «Yo nunca he tenido que pasar por ninguna humillación como ser humano para lograr ser ni corista, ni solista, ni protagonista de ningún trabajo de los que he hecho»..

La Diosa cerró el episodio con un mensaje que mezcló consejo y despedida: «Trata de ser mejor persona para que Dios te sane. Yo, La Diosa de Cuba, no te va a poner más en mi podcast. Yo no necesito ganar dinero contigo, Zajaris».