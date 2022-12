El Taiger explota: "¿Cuál de los artistas aquí tiene 20 millones en dos temas?"

El reguetonero cubano El Taiger explotó en redes sociales y dijo estar "indignadísimo" por la falta de reconocimiento a los resultados y el éxito de sus temas musicales este año.

A propósito de fin de año, es común que páginas, canales de YouTube e influencers compartan resúmenes de los temas y artistas que más sonaron en estos 12 meses y El Taiger se mostró muy molesto porque considera que ningún tema del género son ó más que sus canciones "Habla matador" y "El tumbao del vecino".

"Estoy acostumbrado a que se hagan los de la vista gorda conmigo", dijo en una directa compartida por el youtuber Adrián Fernández, pero resaltó que quien sea que haga estos resúmenes "tienen que pararse porque se han pasado el año sentados, me parece que tienen los oídos en el c***".

"Con el respeto de todos los artistas del género de mi país, ¿quién coj*** se oyó más que "El Matador" y "El tumbao del vecino este año?", espetó El Taiger bastante alterado.

El cantante dijo que el primer tema tiene10 millones de reproducciones y el segundo 7 millones: "¿Cuál de los artistas aquí tiene 20 millones en dos temas populares? Y esto no es prepotencia, esto es trabajo".

El Taiger aseguró que su molestia no era contra el resto de los artistas que está en esas listas, a quienes considera muy buenos, en particular a Ovi quien "ha logrado, lo que han logrado pocos cubanos", sino porque no cree que se puedan comparar los resultados que él ha logrado y ponerlos por debajo de otros temas.

"Yo me he pasado el año trabajando, del estudio al concierto, concierto, estudio, concierto", se quejó.

El Taiger lanzó recientemente su disco Everglades, con temas junto a El Chacal, Baby Lores, El Micha, Adonis MC y Alexander Delgado. El artista ha tenido un año de varias polémicas, principalmente por sus viajes a Cuba, y de enfrentamientos con otros exponentes del género, pero de muy buenos resultados profesionales en su carrera musical.

