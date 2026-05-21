Hija de El Taiger celebra dos años de santo: «Las bendiciones de tu papá te acompañen siempre»

Eliani Rodríguez, madre de Ana Paloma —la hija del fallecido cantante cubano El Taiger—, compartió este miércoles un emotivo mensaje en Instagram para celebrar el segundo aniversario del camino espiritual de la niña.

«Hoy celebramos dos años de un camino bendecido, dos años desde que Eleguá abrió los caminos de tu vida y Yemayá te cubrió con su manto de amor y protección», escribió la madre en la publicación.

Las imágenes muestran a Ana Paloma ataviada con una corona con la inscripción «ELEGGUA», collares de cuentas y vestimenta blanca, elementos propios de la Regla de Ocha, la religión de origen yoruba ampliamente practicada en Cuba y su diáspora.

«Mi niña hermosa, desde ese día tu destino quedó guiado por la luz, por la sabiduría de los orishas y por la fuerza espiritual que te acompaña. Eres bendición, eres fe, eres esperanza hecha vida», continuó Eliani Rodríguez en su mensaje.

El post también invoca a figuras clave de la estructura religiosa de la iniciación: la madrina Ochún Dina, el oyubona —segundo padrino o madrina en la ceremonia— y la abuela Magda.

El párrafo final del mensaje es el que más ha conmovido a los seguidores: «Que el amor y las bendiciones de tu papá te acompañen siempre, mi reina. Tu familia te ama. Eres grande hija mía, que Dios te bendiga siempre».

La mención al padre fallecido cobra un peso especial: El Taiger murió el 10 de octubre de 2024 en Miami, a los 37 años, tras ser hallado con una herida de bala en la cabeza el 3 de octubre de ese año. Su muerte fue investigada como homicidio.

Ana Paloma, quien cumplió 8 años en febrero de 2026, es una de los cuatro hijos que dejó el artista.

Desde la muerte del reguetonero, la niña se convirtió en una figura muy seguida en redes sociales, donde su madre comparte momentos de su crecimiento y homenajes al padre.

Madre e hija salieron de Cuba en junio de 2025 y se instalaron en Cancún, México, donde permanecían según confirmó la propia Eliani Rodríguez el pasado 22 de abril.

«Como madre, hoy reafirmo que estaré a tu lado en cada paso, guiándote, cuidándote y amándote con todo mi corazón. Eres mi orgullo, mi fuerza y mi razón de luchar cada día», cerró Eliani Rodríguez su mensaje, que acumuló más de 5,100 likes y más de cien comentarios en pocas horas.