Ana de Armas entre los 500 líderes de la industria global de medios en 2022, según la revista Variety

Ana de Armas fue seleccionada por la revista estadounidense Variety entre los 500 líderes más influyentes de la industria global de medios en 2022.

El listado, conformado por el consejo editorial de dicha publicación, “refleja los logros de sus miembros en los últimos 12 meses” y honra a los ejecutivos y creativos de todo el mundo que más se han distinguido.

En la reseña de Ana de Armas, Variety resaltó que “tuvo sus primeros papeles importantes como actriz en proyectos cubanos y españoles de 2010 a 2012 antes de mudarse a Estados Unidos, donde obtuvo papeles secundarios en películas como War Dogs de 2016”.

Asimismo, recordó sus papeles en filmes como Blade Runner 2049, la comedia de misterio y asesinato de Knives Out, y sus protagónicos en No Time to Die, Deep Water y The Gray Man de Netflix, estas dos últimas estrenadas el pasado año.

Sin embargo, esta publicación señala que fue su papel como Marilyn Monroe en Blonde el más importante y aclamado por la crítica.

Este protagónico le valió una recientemente nominación a los Globos de Oro como mejor actriz dramática, y muchos espectadores también aclaman para ella el Oscar.

Sin lugar a dudas el 2022 fue un excelente año para la actriz cubana que decidió ponerle punto final con unas vacaciones junto a su novio Paul Boukadakis.

“¡Salud por un maravilloso 2023!”, fueron las palabras que compartió Ana de Armas en su Instagram, para dar la bienvenida al nuevo año.

En la publicación incluyó fotos disfrutando junto a sus mascotas de este descanso bien merecido.

