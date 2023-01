El Taiger arremete contra quienes lo critican porque vaya a cantar a Cuba

El Taiger (José Manuel Carvajal) arremetió contra las personas que lo critican por la posibilidad de que vaya a hacer un concierto en Cuba.

"Tengo intenciones de ir a Cuba a cantar, las tengo y lo voy a hacer (...) La gente no tiene nada que ver con la política, y menos los que viven allí. Entonces si yo quiero cantarle a la tierra que me vio nacer, la que me dio la vida, lo voy a hacer porque la música es mía", dijo el artista en una transmisión en directo.

El reguetonero cubano anunció que se presentará en Cuba próximamente y recibió decenas de críticas por este proyecto que se trae entre manos. Reaccionó a los comentarios dejando duras palabras para quienes lo cuestionaron. El video fue compartido por el canal de YouTube Cuba Urbano Noticias.

"Aquí hay una pila de opositores 'sabrosos', lo digo así porque los verdaderos opositores no están mirando ese tipo de cosas, los verdaderos opositores están en la que tienen que estar. No para hablar mal de lo que yo quiero hacer y de lo que no, porque yo soy artista. Están pa’ tumbar ese gobierno y pa' tumbar eso hay que hacer otras cosas", dijo El Taiger.

El cantante ha realizado varias visitas a Cuba y suele ser criticado por mantenerse cercano a sus amistades, familiares y conocidos en la isla. Sin embargo, estas críticas no parece que vayan a detenerlo en su empeño de volver a Cuba para dar un concierto.

A sus seguidores críticos los llamó "opositores de Instagram" y les alertó que se preparen porque irá a Cuba a cantarle a su gente "porque prefiero cargar con el odio de ustedes y no ser un malagradecido (…) a mí me hicieron 11 millones de gentes allá y dos del lado de acá", añadió.

La semana pasada El Taiger explotó en redes sociales y confesó que se sentía "indignadísimo" con algunas páginas de farándula en Estados Unidos porque sus resultados artísticos no fueron bien reconocidos en 2022 y tampoco el éxito de sus temas musicales.

"Estoy acostumbrado a que se hagan los de la vista gorda conmigo (...) pero tienen que pararse porque se han pasado el año sentados, me parece que tienen los oídos en el c***", dijo.

No estuvo de acuerdo con la selección que incluía a otros artistas cubanos. Especificó que su canción Habla Matador supera los 9.5 millones de reproducciones en YouTube y El tumbao del vecino tiene más de 6.7 millones.

El disco más reciente de El Taiger salió a la luz a inicios de diciembre. Se llama Everglades y ya está disponible en todas las plataformas digitales.