Anuel AA gasta miles de dólares en juguetes para repartirlos a niños en Puerto Rico por el Día de Reyes

El trapero puertorriqueño Anuel AA anunció que comprará juguetes para repartirlos en los caseríos de su natal Puerto Rico este Día de Reyes, y que lo hará sin la ayuda de ninguna fundación ni ningún medio.

Su plan inicial, según contó en redes, era donar 70,000 dólares a alguna institución que se dedica a este tipo de actividades, pero dijo que no confiaba en que las fundaciones "repartan todo lo que uno dona", por lo que él mismo iba a realizar las compras por esa suma y repartirlas personalmente en los barrios pobres de su país.

"Así que me voy para Puerto Rico mañana mismo y voy a empezar a comprar todo tipo de juguetes para los niños y los voy a empezar a repartir por todos los caseríos donde están todos esos niños y esas familias que no tienen acceso a mucho dinero y no tienen una vida fácil", dijo en un video en sus redes sociales.

"Yo sé cómo son esos caseríos de Puerto Rico. A mí me hizo la calle de Puerto Rico y el Día de Reyes voy a estar con ustedes", aseguró.

Anuel dijo que el próximo 6 de enero, cuando se celebra el Día de Reyes, recorrerá caseríos de Carolina, Santurce, Bayamón, Trujillo Alto, entre otros "yo solito con mi corazón que es de ustedes".

Anuel y su esposa, la cantante dominicana Yailín, están esperando su primer bebé, una niña que nacerá en unas semanas y a la que llamarán Cattleya.

El trapero boricua es padre de Pablo, fruto de su relación con Astrid Cuevas, y una niña llamada Gianella, que nació en junio pasado.

