Hijo de actriz Gina Cabrera: A pesar del maltrato institucional, su mirada y cariño nunca fallaron

El hijo de la popular actriz cubana Luisa Georgina Cabrera Parada, Gina Cabrera, fallecida hace un año en La Habana, afirmó que a pesar del maltrato institucional, la mirada y cariño de su madre nunca fallaron.

Alejandro Delgado Cabrera, hijo único de la artista, dedicó en Facebook unas emotivas palabras a su madre, leyenda de la televisión y los escenarios cubanos, en su primer aniversario luctuoso; y denunció el olvido en que la tuvo el gobierno, que la dejó "pasando necesidades, sin recursos, con el miedo por las presiones reales a las que fue sometida como tantos compatriotas y que su mente no aguantó".

Captura de Facebook / Alejandro Delgado Cabrera

"A pesar del maltrato institucional recibido durante tanto tiempo (...) a pesar del largo tiempo de su triste e injusta enfermedad, su dulce mirada y su cariño nunca fallaron", escribió Delgado en su post.

Gina Cabrera, que no siguió el juego político que otros aceptaron, no acabó representando con su nombre -luego de morir a sus 93 años- "ninguno de los premios artísticos o culturales de esta sociedad decadente y fallida, tampoco adorna la entrada de algún teatro o institución, como ocurre con otras y otros que sí siguieron el juego político a 'esos' miserables", argumentó el hijo.

En su alegato, Delgado reafirma que no quiere ahora, en el aniversario de su muerte, ninguna ceremonia hipócrita cuando en vida no la atendieron como merecía, un "honor" que perdieron "esos".

"El nombre Gina Cabrera, a mí y a muchos buenos cubanos nos dice mucho, eso es lo que vale, eso es suficiente. Ella representa una actriz genuina, suprema, magnífica pero súper sencilla y popular que aunque algunos quisieran, no pueden borrar de la lista de verdaderos cubanos dignos", concluyó.

En varios textos publicados por Alejandro Delgado, quien estuvo hasta el último día junto a su madre, cuidándola, criticó y reprobó cuánto usaron a la actriz para luego dejarla de lado.

Captura de Facebook / Alejandro Delgado Cabrera

"La engañaron, la marginaron, su carrera se eclipsó cuando pudo haber llegado mucho pero mucho más lejos si no se hubiese quedado en el infierno. No supo ser hipócrita y aprovechada como otras y otros, fue limpia, honesta y su mente no aguantó", exclamó el hijo, indignado.

En sus palabras aflora un sentimiento de injusticia porque muchos la "usaron, dañaron y engañaron por su bondad e ingenuidad", refirió a mediados de 2022.

Sus conmovedoras palabras preconizaron otras quejas, como en los días previos al deceso de la actriz, cuando expuso en redes sociales la supuesta "ayuda" que recibía su madre de parte del Instituto de Información y Comunicación Social (antiguo ICRT), ente responsable de los medios de comunicación estatales y sus trabajadores en Cuba.

En diciembre de 2021 en su post expuso la venta de algo de arroz, algo de chícharo, recortería sobrante de espaguetis, sofrito y aceite a granel con la cual el estado "ayudaba" a la Reina del Drama en Cuba.

Nacida el 28 de junio de 1928 en La Habana, Luisa Georgina Cabrera Parada fue una actriz cubana fundadora de la TV que incursionó en todos los géneros. Comedias, tragedias, novelas, aventuras, teatro en TV, programas infantiles… su rostro y su voz acompañaron a generaciones de telespectadores cubanos.