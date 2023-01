La Dura derrocha sensualidad posando desde la cama con un look de mallas

La Dura sabe muy bien cómo comenzar el año arrasando; un look de mallas fue la elección, más que acertada, para arrancar piropos y suspiros a sus fans en redes sociales.

La influencer cubana compartió una foto en su perfil de Instagram en una pose un tanto sensual y enigmática desde la cama, luciendo un mono de mallas negro ceñido al cuerpo, con hombros descubiertos y mangas largas.

Para completar el outfit unos botines negros de charol y tacón fino y el cabello recogido.

No podían faltar los detalles de maquillaje y escogió justamente un labial rojo que combinaba a la perfección.

Más de 69 mil likes y 1,800 comentarios tiene esa única foto en Instagram.

“No me importa qué cantidad de seguidores tengan otras influencers ni cuántas marcas promuevan y qué tan famosas sean, yo me quedo con mi instinto y lo que me llega al corazón, algo me dices que eres única”, le escribió una de sus seguidoras en los comentarios al post.

Diliamne Jouve arrancó el nuevo año con algunos look despampanantes; el primero de ellos y con el que dio la bienvenida al 2023 fue un pantalón blanco de talle alto y un top de transparencias y diseños plateados.

No obstante, la pareja de Jacob Forever también publicó una foto con un jumpsuit negro que resaltaba muchísimo su cuerpazo.

La Dura tuvo un excelente 2022 y ella misma hizo el recuento de su año a través de Instagram, recordando cada uno de los momentos inolvidables que vivió y las metas cumplidas.

