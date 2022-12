La Dura hace un recuento de su 2022: "Fue un buen año para mí"

El 2022 ha sido para Diliamne Jouve, La Dura como la conocen todos sus seguidores, un año lleno de lindos momentos en lo personal y familiar, pero también de muchas oportunidades en lo laboral.

La influencer cubana aprovechó este día de Navidad para hacer un recuento en sus historias de Instagram de estos 12 meses, y sobre todo de los momentos inolvidables que vivió.

“¡Tiempo para agradecer! 2022 fue un buen año para mí, no falta ninguno de mis seres queridos y amigos, me casé con el amor de mi vida, mis negocios se mantuvieron en ascenso, logré superar mi ansiedad de la cual nunca les he hablado, materialicé muchas metas que tenía escritas y sé que para 2023 cumpliré muchas más”, escribió la modelo en una de sus historias.

Captura Instagram / La Dura

En el recorrido por el año que está a punto de llegar a su fin no podía faltar el agradecimiento de La Dura a todos sus seguidores, a esos más de 1,7 millones de followers que tiene en Instagram y están pendientes de cada una de sus publicaciones.

También en este recuento estuvo una foto para recordar el día de su espectacular boda con Jacob Forever el pasado febrero, una fecha en la que muchos de sus sueños se hicieron realidad.

Como mamá, La Dura ha podido ver cuánto ha crecido su hija Saisha este año, justo cuando quedan menos de dos meses para que cumpla sus siete años.

Diliamne compartió en sus historias las portadas de revistas en la figuró como modelo, la satisfacción que siente al ver el crecimiento que ha tenido su negocio, los viajes y vacaciones que disfrutó al máximo junto a su familia.

Sin embargo, algo no mencionó La Dura en sus publicaciones este 24 de diciembre, y es que 2022 ha sido un año en el que ha arrancado muchísimos suspiros y piropos a sus fans con sus looks espectaculares y atrevidos.

Justo un día antes de Navidad, la influencer regaló a sus fans una foto en otra sensual pose que superó los 55 mil likes.

