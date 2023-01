Este es mi equipo Cuba al Clásico Mundial de Béisbol

Recientemente los rectores del béisbol cubano anunciaron la pre-nómina de 50 jugadores de donde saldrá el equipo que representará a la Isla en el Clásico Mundial de Béisbol. ¿Cuáles serán los 28 peloteros seleccionados a la postre? Imposible saberlo cuando aún quedan tiempo y espacio para lesiones, permisos denegados, renuncias de última hora y otros imprevistos. Pero si el torneo fuera a arrancar mañana, el equipo definitivo podría asemejarse a lo que sigue.

LA RECEPTORÍA

Aquí, más de dos son multitud. El absurdo de cargar con tres catchers pasó factura en más de una ocasión, y a mi juicio las elecciones deben recaer en el veterano Lorenzo Quintana y el joven Andrys Pérez.

Quintana acumula más de 300 juegos de Menores en los cuales ha probado sus dotes ofensivas (OPS de .823), y aunque lo suyo nunca fue el buen arte para el mascoteo, algún jugo le tiene que haber extraído a centenares de innings tras el plato en las sucursales de Houston y Miami.

En tanto, su ayudante en la sala de controles podría ser el yumurino Pérez, capitán de las últimas selecciones nacionales en la categoría sub-23.

Lorenzo Quintana. @MinorLeagueBaseball

LORENZO QUINTANA

Provincia natal: Pinar del Río. Edad durante el CMB: 34 años. Batea/Tira: D/D. Equipo: Tigres del Licey, LIDOM.

ANDRYS PÉREZ

Provincia natal: Matanzas. Edad durante el CMB: 22 años. Batea/Tira: D/D. Equipo: Centrales, Liga Élite.

Excluidos: Oscar Valdés, Yosvany Alarcón y Rafael Viñales.

VALORACIÓN GENERAL: Un sector flaco del equipo. El casi seguro titular, Quintana, puede ayudar bastante con el madero en ristre, pero los rivales estarán avisados de sus graves deficiencias en los tiros a las bases.

EL INFIELD

Lo más llamativo (y erróneo) de la convocatoria realizada fue la decisión de apartar a Yasmany Tomás, de soberbio rendimiento en la competitiva Liga ARCO Mexicana del Pacífico, quien había mostrado su interés por volver a vestir la casaca insular. “Si algún día me llaman yo jugaría”, dijo El Tanque tiempo atrás, pero añadió que “siempre y cuando no tenga que ver con política”. Eso acabó pasándole factura, y por ese camino el equipo perdió al que sería su inicialista titular y cuarto bate.

Así las cosas, todo apunta a que el primer cojín lo defenderá un ‘legionario japonés’, Ariel Martínez, a quien los Dragones de Chunichi emplearon con asiduidad en esa base durante las dos últimas campañas. En caso de necesidad, Martínez también podría calzar los arreos, que a fin de cuentas es lo que más ha hecho en su carrera.

Dando por descontado que las presencias de Yoan Moncada y Andy Ibáñez no demandan explicación alguna, y que Yadil Mujica y Erisbel Arruebarrena deben ser los torpederos elegidos, el infield llega entonces a cinco elementos y para redondearlo creo oportuno apuntar a Yurisbel Gracial, curtido en la exigente pelota nipona, y Guillermo Avilés, lo cual daría la opción de tener en la cueva un bate zurdo de aceptable poder.

Yoan Moncada. @ChicagoWhiteSox

ARIEL MARTÍNEZ

Posición: 1B (C, LF). Provincia natal: Matanzas. Edad durante el CMB: 26 años. Batea/Tira: D/D. Equipo: Hokkaido Nippon-Ham Fighters, NPB.

ANDY IBÁÑEZ

Posición: 2B (1B, 3B). Provincia natal: La Habana. Edad durante el CMB: 29 años. Batea/Tira: D/D. Equipo: Toledo (sucursal AAA de Detroit Tigers, MLB).

YOAN MONCADA

Posición: 3B (2B). Provincia natal: Cienfuegos. Edad durante el CMB: 27 años. Batea/Tira: A/D. Equipo: Chicago White Sox, MLB.

YADIL MUJICA

Posición: SS (2B, 3B). Provincia natal: Matanzas. Edad durante el CMB: 38 años. Batea/Tira: Z/D. Equipo: Centrales, Liga Élite.

GUILLERMO AVILÉS

Posición: 1B (LF). Provincia natal: Granma. Edad durante el CMB: 29 años. Batea/Tira: Z/Z. Equipo: Agricultores, Liga Élite.

YURISBEL GRACIAL

Posición: 3B (OF). Provincia natal: Guantánamo. Edad durante el CMB: 37 años. Batea/Tira: D/D. Equipo: Agente libre (ex Fukuoka Softbank Hawks, NPB).

ERISBEL ARRUEBARRENA

Posición: SS (3B). Provincia natal: Cienfuegos. Edad durante el CMB: 32 años. Batea/Tira: D/D. Equipo: Algodoneros de Guasave, LMP.

Excluidos: Luis Mateo, Dayán García, Pavel Quesada, Pedro Revilla y Guillermo García.

VALORACIÓN GENERAL: La presencia de Moncada mejora la imagen global de un área que no goza de excelencia en la custodia del centro del campo ni tampoco descuella por el poderío de las muñecas. Eso sí, el cuerpo técnico tendrá alternativas decentes a las que acudir en emergencias.

EL OUTFIELD

El mejor pelotero del grupo, el centerfielder Luis Robert, podría estar flanqueado por la combinación de velocidad y poder de Lázaro Armenteros y la experiencia de Yadir Drake (o incluso por Roel Santos, que sabe jugar el jardín derecho y subiría las cuotas de velocidad en el line up).

Mientras, Alfredo Despaigne debiera ocuparse de un rol de designado que también pretende Yoenis Céspedes, en franca desventaja por la deuda de juego que arrastra.

Luis Robert. @ChicagoWhiteSox

LÁZARO ARMENTEROS

Posición: LF (CF). Provincia natal: La Habana. Edad durante el CMB: 23 años. Batea/Tira: D/D. Equipo: Lansing Lugnuts (sucursal A+ de Oakland Athletics, MLB).

LUIS ROBERT

Posición: CF (LF, RF). Provincia natal: Ciego de Ávila. Edad durante el CMB: 25 años. Batea/Tira: D/D. Equipo: Chicago White Sox.

YADIR DRAKE

Posición: RF (1B, LF). Provincia natal: Matanzas. Edad durante el CMB: 32 años. Batea/Tira: D/D. Equipo: Yaquis de Obregón, LMP.

ALFREDO DESPAIGNE

Posición: BD. Provincia natal: Santiago de Cuba. Edad durante el CMB: 36 años. Batea/Tira: D/D. Equipo: Agente libre (ex Fukuoka Softbank Hawks, NPB).

YOENIS CÉSPEDES

Posición: BD. Provincia natal: Granma. Edad durante el CMB: 37 años. Batea/Tira: D/D. Equipo: Águilas Cibaeñas, LIDOM.

ROEL SANTOS

Posición: CF (LF, RF). Provincia natal: Granma. Edad durante el CMB: 35 años. Batea/Tira: Z/Z. Equipo: Naranjeros de Hermosillo, LMP.

Excluidos: Raico Santos y Yoelkis Guibert.

VALORACIÓN GENERAL: Los jardines tienen buena apariencia, aunque impresionarían mucho más si se hubiera llamado al prospecto Andy Pagés, quien tenía permiso de los Dodgers para representar a Cuba. El riesgo que se corre en este sector es que solo cuatro hombres pueden garantizar defensa, toda vez que Despaigne y Céspedes no están en condiciones de salir a la pradera.

LOS PITCHERS

Que Roenis Elías será el as de rotación no admite duda, y tampoco que Ronald Bolaños y Elián Leyva lo acompañarán en esos menesteres. En cuanto a los relevos, tan caros a un torneo donde los límites de lanzamientos exigen mucha brega de bullpen, hay varios nombres con boleto garantizado (como Yoan López y los elementos de la liga japonesa) que serían secundados por gente como Miguel Romero y Carlos Viera. Por último, aclaro que no encontré cabida para el veterano zurdo Onelki García, quien ofreció sus servicios de ex ligamayorista pero no me parece capaz de aportar por encima de otros brazos más lozanos.

Roenis Elías/Instagram

ROENIS ELÍAS

Especialidad: Abridor. Provincia natal: Guantánamo. Edad durante el CMB: 34 años. Mano de lanzar: Z. Equipo: Águilas Cibaeñas, LIDOM.

RONALD BOLAÑOS

Especialidad: Abridor. Provincia natal: Mayabeque. Edad durante el CMB: 26. Mano de lanzar: D. Equipo: Kansas City Royals, MLB.

ELIÁN LEYVA

Especialidad: Abridor. Provincia natal: La Habana. Edad durante el CMB: 33 años. Mano de lanzar: D. Equipo: Naranjeros de Hermosillo, LMP.

YOENNIS YERA

Especialidad: Abridor. Provincia natal: Matanzas. Edad durante el CMB: 33 años. Mano de lanzar: Z. Equipo: Charros de Jalisco, LMP.

YOAN LÓPEZ

Especialidad: Relevista. Provincia natal: Isla de la Juventud. Edad durante el CMB: 33 años. Mano de lanzar: D. Equipo: Yomiuri Giants, NPB.

LIVÁN MOINELO

Especialidad: Relevista. Provincia natal: Pinar del Río. Edad durante el CMB: 27 años. Mano de lanzar: Z. Equipo: Fukuoka Softbank Hawks, NPB.

RAIDEL MARTÍNEZ

Especialidad: Relevista. Provincia natal: Pinar del Río. Edad durante el CMB: 26 años. Mano de lanzar: D. Equipo: Chunichi Dragons, NPB.

YARIEL RODRÍGUEZ

Especialidad: Relevista. Provincia natal: Camagüey. Edad durante el CMB: 26. Mano de lanzar: D. Equipo: Chunichi Dragons, NPB.

FRANK ÁLVAREZ

Especialidad: Relevista. Provincia natal: Pinar del Río. Edad durante el CMB: 23. Mano de lanzar: D. Equipo: Chunichi Dragons, NPB.

MIGUEL ROMERO

Especialidad: Relevista. Provincia natal: Guantánamo. Edad durante el CMB: 28 años. Mano de lanzar: D. Equipo: Las Vegas Aviators (sucursal AAA de Oakland Athletics, MLB).

CARLOS VIERA

Especialidad: Relevista. Provincia natal: Las Tunas. Edad durante el CMB: 34 años. Mano de lanzar: D. Equipo: Sultanes de Monterrey, LMP.

JAVIER MIRABAL

Especialidad: Relevista. Provincia natal: Villa Clara. Edad durante el CMB: 26 años. Mano de lanzar: D. Equipo: Centrales, Liga Élite.

NAYKEL CRUZ

Especialidad: Relevista. Provincia natal: Matanzas. Edad durante el CMB: 23 años. Mano de lanzar: Z. Equipo: Centrales, Liga Élite.

Excluidos: Marlon Vega, Franklyn Quintana, Jonathan Carbó, Onelkis García, Alexander Valiente, Roberto Hernández, José Ramón Rodríguez, Yeudis Reyes, Pavel Hernández, Hermes González, Alberto Civil y Dariel Góngora.

VALORACIÓN GENERAL: Si renqueante luce la rotación abridora, sólido se ve un bullpen de cuyas prestaciones colgarán buena parte de las esperanzas insulares.

Hecha la selección de mis 28 elementos, el resumen arroja que de los 15 jugadores de posición 11 batean a la derecha, tres a la zurda y uno es ambidiestro. Mientras, de 13 lanzadores seleccionados cuatro tiran a la llamada "mano equivocada", repartidos por igual entre abridores y relevos.

En cuanto a la representación de jugadores de la Federación Cubana de Béisbol -idea recurrente en el discurso de los mandamases de la pelota nacional-, cinco de los peloteros incluidos juegan en la Liga Élite y diez de los contratados en el exterior lo hacen a su amparo, para un global de 15 (más del 50 por ciento de la selección).

La edad promedio sería de 29.8 años, con 13 jugadores por encima de los 30.

Finalmente, las únicas provincias que no llevarían a peloteros nacidos en su territorio son Artemisa, Holguín y Sancti Spíritus. A la vanguardia estaría Matanzas (6), seguida por Pinar del Río (4) y La Habana, Granma y Guantánamo, cada una con tres. Cienfuegos llevaría dos representantes, y uno per cápita correspondería a Mayabeque, Villa Clara, Camagüey, Ciego de Ávila, Las Tunas, Santiago de Cuba e Isla de la Juventud.

Dicho todo esto, cierro con la alineación titular, el ordenamiento del staff abridor y la disposición de los relevos.

LINE UP: Lázaro Armenteros, LF; Yoan Moncada, 3B; Luis Robert, CF; Alfredo Despaigne, BD; Lorenzo Quintana, C; Yadir Drake, RF; Ariel Martínez, 1B; Andy Ibáñez, 2B; Yadil Mujica, SS. Aquí podría valorarse la entrada en el bosque derecho de Roel Santos y, en las paradas cortas, la de un Erisbel Arruebarrena que actualmente firma una pésima actuación ofensiva y defensiva en México.

ROTACIÓN: Roenis Elías (8 de marzo vs Holanda), Ronald Bolaños (9 de marzo vs Italia), Elián Leyva (10 de marzo vs Panamá) y Yoennis Yera (12 de marzo vs China Taipei). Así, Elías, Bolaños y Leyva llegarían con posibilidades de trabajar al eventual cruce por el pase a las semifinales, que tendría lugar el 15 o 16 de marzo en dependencia del lugar en que Cuba lograra clasificar.

RELEVOS: El último tercio de los juegos sería, por este orden, para Yoan López, Liván Moinelo y Raidel Martínez. De todos modos, las severas restricciones en el número de lanzamientos (por ejemplo, solo 65 en la primera ronda) exigirán mucho de las aportaciones del resto del bullpen, especialmente de Yariel Rodríguez.