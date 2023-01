Cubanos critican exclusión de Yasmany Tomás del Clásico Mundial de Béisbol

Yasmany Tomás Foto © Zesty Diamondbacks/Twitter

Decenas de cubanos criticaron este sábado al régimen cubano por excluir al pelotero Yasmany Tomás, quien viene rindiendo un campeonato de nivel MVP con los Cañeros de Los Mochis en la Liga Mexicana del Pacífico, del Clásico Mundial de Béisbol.

Si bien en un principio no se sabía los motivos por los que Cuba excluyó al jugador, el CEO del portal especializado en deportes Swing Completo, Daniel de Malas, denunció que este quedó fuera por haber dicho en vivo en ese canal de noticias "que puso condiciones".

Yasmany Tomás se eliminó con Luis Robert a pesar de ser dos peloteros diferentes por poner algunas condiciones a las autoridades cubanas. "La dictadura en Cuba no iba a permitir eso", señaló De Malas, para quien el pelotero era el mejor bateador en este momento de toda la preselección cubana.

Comentó que entre las condiciones Tomás expuso públicamente a las autoridades cubanas que no quería repatriarse ni participar de ningún evento político.

De Malas también afirmó que el comisionado de Béisbol en Cuba mintió y presentó una nómina inflada. "El total de 50 peloteros no es más que un globo inflado para no afectar la postemporada que se está jugando en Cuba en este instante. No mencionar a los peloteros de la Liga Élite hubiera creado un caos en el evento y la opinión pública", explicó.

Recordó que los propios peloteros que se unirán a la Federación pusieron como requisito no estar en actos políticos y por eso casi ninguno de los 12 convocados estará con la preselección en Cuba.

Otros cubanos afirmaron que "otra vez más [las autoridades de la isla] se burlan y manipulan todo, otra vez más perdemos los aficionados". Un tercer forero señaló que "no me sorprende que mientan tanto… es lo normal, lamentablemente".

La prenómina de 50 jugadores de la que saldrá el equipo Cuba al Clásico Mundial de Béisbol fue anunciada el jueves en una conferencia de prensa televisada donde no fue transmitido el segmento de preguntas de la prensa.

Doce de los convocados son jugadores de ligas profesionales, siete en franquicias de Grandes Ligas.

El presidente de la Federación Cubana, Juan Reinaldo Pérez Pardo, dijo que la preselección se concentrará desde el 15 de enero en el estadio Latinoamericano de La Habana, "exceptuando a los hombres que sus clubes les impidan venir a Cuba a entrenar".

La lista final de 30 elementos se hará pública el siete de febrero, añadió.

En la escuadra anunciada se confirmó la presencia de numerosas figuras que juegan profesionalmente y no están bajo el amparo de la Federación Cubana. Son los casos de los lanzadores Elián Leyva (Naranjeros de Hermosillo, Liga Arco), Yoan López (Mets, MLB), Roenis Elías (Águilas Cibaeñas, LIDOM), Onelki García (Águilas de Mexicali, Liga Arco), Ronald Bolaños (Kansas City, MLB) y Miguel Romero (Athletics, MiLB: AAA).

En el caso de los jugadores de posición, se incluyen Andy Ibáñez (Detroit Tigers, MLB), Yoan Moncada (White Sox, MLB), Luis Robert (White Sox, MLB), Yoenis Céspedes (Águilas Cibaeñas, LIDOM), Lázaro Armenteros (Athletics, MiLB: A+) y Lorenzo Quintana (Tigres del Licey). No mencionaron a Tomás.

A fines de diciembre pasado, el gobierno estadounidense había dado el visto bueno para que peloteros cubanos que militan en las Grandes Ligas representen a la isla en el Clásico señalado para disputarse en marzo próximo, el primero de la historia con presencia de veinte contendientes.

Cuba tomará parte en la etapa clasificatoria entre el 8 y el 13 de ese mes, en un grupo A donde la acompañarán Holanda, Italia, Panamá y el equipo anfitrión, China Taipei.