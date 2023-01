Balsero recién llegado a Miami a su pequeña hija en Cuba: “Vas a estar aquí conmigo”

Omar Tejas, un médico cubano que llegó como balsero a comienzos de enero al sur de Florida, dejó en la isla a su pequeña hija de tan solo tres años, a la que asegura que él hará todo lo posible para que estén juntos.

“Vas a estar aquí conmigo. Yo sé que vas a estar aquí conmigo. Yo voy a luchar para que ella esté aquí conmigo. Yo quiero que ella tenga lo que yo nunca tuve”, dijo Tejas en emotivas declaraciones a America Tevé.

Tejas, quien salió de Cuba junto a una treintena de balseros el pasado 28 de diciembre, no arribó a las costas de Florida hasta el 2 de enero, luego de pernoctar en varios cayos de Las Bahamas.

“El camino yo sabía que iba a ser bueno si llegaba aquí porque este es un país de oportunidades y yo siempre lo supe”, dice Omar, quien subrayó que fue la precaria situación que hay en Cuba y el deseo de darle mejor vida a su familia lo que lo impulsó a la travesía.

El joven médico cuenta que durante el viaje pensaba mucho en su familia y en especial en su mamá, que no sabía nada.

La única que sabía del intento de emigración ilegal era su hermana, a la que le había hecho el cálculo de que ellos debían llegar en la noche del 30 de diciembre o en la madrugada del 31, previsión que se aleja de lo que acabó sucediendo y generó preocupación en su familiar, según admite Omar.

“Ya cuando vimos ya que estábamos ahí, todo el mundo se tiró para el agua y correr. Un confort tan grande de saber que estábamos en tierra después de tanta tensión, de tanto trabajo, de pensar que te puedes morir, de que te puedes ahogar”, cuenta sobre la inmensa alegría que sintió al llegar a las costas de Florida.

Omar Tejas subraya que la crisis humanitaria por la llegada masiva de migrantes cubanos a Estados Unidos es el reflejo de las precarias condiciones y la agudización de la pobreza en Cuba.

“En buen cubano, ya eso no aguanta más. Es una total miseria. Es ver en carne propia lo que pasa. Es estar en la casa y que llegue mi madre en la casa y no tener aceite para cocinar, por ponerte un ejemplo. Es la cuota que te dan que no te alcanza para vivir. Siempre reservando lo poquito que hay para los niños", relata.

El gobernador Ron DeSantis activó el pasado viernes la Guardia Nacional para hacer frente al creciente flujo de balseros cubanos y de inmigrantes haitianos hacia el sur del estado, y calificó de "fracaso" la política migratoria del presidente Joe Biden.

A través de la Orden Ejecutiva (OE) 23- 03 (Manejo de Emergencias - Migración Ilegal), el gobernador ordenó a las agencias policiales y estatales apoyar a los gobiernos locales, que están lidiando con lo que definió en un comunicado como "alarmante afluencia de migrantes que desembarcan en los Cayos de Florida".

El documento indicó que "la carga del fracaso de la administración Biden recae en las fuerzas del orden locales, que carecen de los recursos para hacer frente a la crisis".

Solo el 1 de enero de 2023, aproximadamente 300 extranjeros entraron ilegalmente en el Parque Nacional de Dry Tortugas, situado a unas 70 millas al oeste de Cayo Hueso, obligando a cerrar la instalación. Ese mismo día otros 45 extranjeros ilegales entraron por Cayo Hueso.

En medio de la crisis migratoria por mar y por la frontera terrestre sur, el presidente Biden anunció el jueves que impedirá la entrada de cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos, y habilitó un programa de parole para que 30 mil inmigrantes de esas nacionalidades puedan solicitar su entrada legal, trabajar y permanecer en el país por dos años.