Siete intentos, tormentas y un bote improvisado: El dramático escape desde Cuba de un grupo de balseros

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La decisión no empezó en el mar. Empezó mucho antes, en silencio, con el peso acumulado de una vida que ya no ofrecía salida.

Durante días, un grupo de hombres trabajó oculto entre manglares en el interior de Cuba, armando pieza a pieza una embarcación precaria con lo que lograban conseguir: madera, restos de metal, fibra de vidrio y un motor reciclado. Cada tabla colocada era también una apuesta. Cada movimiento, un riesgo de arresto.

No era su primer intento. Ya habían fallado siete veces, y con ello, habían perdido dinero, tiempo y oportunidades. Pero, sobre todo, acumulado una certeza: quedarse ya no era una opción.

El relato, recogido por Cayman Compass, reconstruye la travesía desde la voz de uno de los migrantes, quien decidió involucrarse directamente en todo el proceso, desde la financiación hasta la construcción, para evitar otro fracaso

La salida ocurrió de noche, con prisa. Las autoridades ya los buscaban. La embarcación ni siquiera estaba completamente lista cuando la empujaron hacia el río, arrastrándola a mano entre obstáculos y aguas poco profundas. No podían encender el motor. Solo avanzar en silencio.

Al amanecer, alcanzaron el mar, y ahí comenzó lo peor.

El bote chocó contra un coral y quedó seriamente dañado. Sin control, sin rumbo claro, tuvieron que lanzarse al agua abierta para evitar perderlo todo. Nadaron, empujaron, repararon como pudieron. Incluso uno de ellos, que no sabía nadar, se lanzó igualmente.

Cuando lograron retomar el rumbo, el mar cambió. Las tormentas comenzaron a levantar olas que los rodeaban por completo. El motor falló poco después. Un error mínimo, una pieza dañada, bastó para dejarlos prácticamente sin propulsión.

En medio de la oscuridad, improvisaron una vela. Navegaban con un GPS portátil, racionando comida y agua, durmiendo por turnos, achicando el agua que entraba sin descanso.

El cansancio empezó a quebrarlos.

Algunos entraron en pánico. Otros intentaban mantener la calma. La tensión no era solo física: era mental, emocional, colectiva. No había espacio para el miedo, solo para seguir.

Durante días, avanzaron así. Sin garantías. Sin certezas. Pasaron cerca de tierra firme en un momento, pero no pudieron alcanzarla. Verla y no poder llegar fue otro golpe más.

Para el cuarto día, el agotamiento era total. El cuerpo apenas respondía. La mente oscilaba entre la esperanza y la resignación. Entonces llegó la tormenta más fuerte.

Las olas levantaban la embarcación y la dejaban caer sin control. Algunos estaban convencidos de que no sobrevivirían. Pero resistieron. Y finalmente, la tierra apareció. Gran Caimán.

La llegada trajo alivio inmediato: agua, comida, manos extendidas desde la orilla. Pero también marcó el inicio de otra incertidumbre. Porque el viaje no terminaba ahí. Cambiaba de escenario.

Del mar a un sistema migratorio desconocido. De la lucha por no morir a la lucha por poder quedarse. Y detrás de todo, el peso de la decisión tomada: dejar atrás a la familia, el hogar, la vida construida. Ese es el verdadero punto de quiebre.

Porque historias como esta no son aisladas. Forman parte de una realidad que vuelve a tensarse en el Caribe. En Islas Caimán, las autoridades observan con creciente preocupación lo que podría venir.

El vicegobernador Franz Manderson advirtió recientemente sobre la posibilidad de un éxodo masivo de cubanos si la crisis en la isla se agrava, especialmente ante el riesgo de un colapso energético que profundice aún más la escasez y los apagones.

“¿Cómo vamos a poder manejar… si llegan miles de cubanos en un corto período de tiempo?”, se preguntó el funcionario, recordando que en 1994 más de mil migrantes llegaron al archipiélago en medio de otra crisis.

Hoy, ese escenario vuelve a estar sobre la mesa.

Mientras en los despachos se diseñan planes de contingencia, en Cuba la presión crece. Para muchos, la incertidumbre ya no es una posibilidad futura, sino una realidad diaria.

Y cuando la vida se vuelve insostenible, el mar —otra vez— aparece como la única salida.

Aunque implique jugarse la vida en un bote improvisado. Aunque implique dejarlo todo atrás.