DeSantis vuelve a alertar sobre el riesgo de migración masiva desde Cuba hacia Florida

Ron DeSantis en el Foro Marítimo y Portuario de Estados Unidos y el Caribe, celebrado en Miami Beach.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, advirtió sobre el riesgo de una nueva ola migratoria desde Cuba en medio de la crisis que atraviesa la isla, y dejó claro que su administración no está dispuesta a aceptar ese escenario.

Durante una intervención en el LeMieux Center for Public Policy de la Universidad Palm Beach Atlantic, el político republicano señaló que, ante un posible colapso del sistema cubano, existe el peligro de que miles de personas intenten llegar por mar a las costas del sur de Estados Unidos.

"Un gobierno prooccidental y proestadounidense en Cuba sería muy beneficioso para esa isla", dijo, para luego argumentar que “ya tenemos un plan de contingencia”, al referirse a la preparación del estado para enfrentar una posible crisis migratoria.

La advertencia no es aislada. En días recientes, DeSantis ha reiterado que un éxodo masivo desde Cuba sería “inaceptable” y que la solución no pasa por la migración, sino por un cambio dentro de la propia isla.

El gobernador insistió en que Florida lleva años reforzando sus capacidades para interceptar embarcaciones en el mar, precisamente para evitar que una crisis humanitaria se traduzca en una llegada masiva de migrantes.

La preocupación se da en un contexto de creciente deterioro en Cuba, donde la escasez de alimentos, combustible y electricidad ha generado tensiones sociales y un aumento del malestar ciudadano.

Autoridades estadounidenses también han reconocido que la inestabilidad en la isla podría derivar en un flujo migratorio sin precedentes hacia Florida, especialmente si la situación económica continúa empeorando.

El gobernador también dejó entrever que existe coordinación con el gobierno federal para manejar este tipo de contingencias, en un momento en que la situación en el Caribe genera preocupación en Washington.