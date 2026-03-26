DeSantis vuelve a alertar sobre el riesgo de migración masiva desde Cuba hacia Florida

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, advirtió sobre el riesgo de una nueva ola migratoria desde Cuba en medio de la crisis que atraviesa la isla, y dejó claro que su administración no está dispuesta a aceptar ese escenario.
Durante una intervención en el LeMieux Center for Public Policy de la Universidad Palm Beach Atlantic, el político republicano señaló que, ante un posible colapso del sistema cubano, existe el peligro de que miles de personas intenten llegar por mar a las costas del sur de Estados Unidos.
"Un gobierno prooccidental y proestadounidense en Cuba sería muy beneficioso para esa isla", dijo, para luego argumentar que “ya tenemos un plan de contingencia”, al referirse a la preparación del estado para enfrentar una posible crisis migratoria.
La advertencia no es aislada. En días recientes, DeSantis ha reiterado que un éxodo masivo desde Cuba sería “inaceptable” y que la solución no pasa por la migración, sino por un cambio dentro de la propia isla.
El gobernador insistió en que Florida lleva años reforzando sus capacidades para interceptar embarcaciones en el mar, precisamente para evitar que una crisis humanitaria se traduzca en una llegada masiva de migrantes.
La preocupación se da en un contexto de creciente deterioro en Cuba, donde la escasez de alimentos, combustible y electricidad ha generado tensiones sociales y un aumento del malestar ciudadano.
Autoridades estadounidenses también han reconocido que la inestabilidad en la isla podría derivar en un flujo migratorio sin precedentes hacia Florida, especialmente si la situación económica continúa empeorando.
El gobernador también dejó entrever que existe coordinación con el gobierno federal para manejar este tipo de contingencias, en un momento en que la situación en el Caribe genera preocupación en Washington.
Preguntas frecuentes sobre la posible crisis migratoria desde Cuba hacia Florida
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¿Por qué Ron DeSantis advierte sobre un posible éxodo masivo desde Cuba hacia Florida?
Ron DeSantis advierte sobre un posible éxodo masivo desde Cuba debido a la crisis económica y social que atraviesa la isla, lo que podría llevar a miles de cubanos a intentar llegar a las costas de Florida. DeSantis considera que la solución radica en un cambio político en Cuba y no en la migración masiva hacia Estados Unidos.
¿Qué medidas está tomando Florida para enfrentar un potencial éxodo de cubanos?
Florida ha reforzado su presencia marítima en el sur del estado para interceptar embarcaciones con migrantes antes de que lleguen a territorio estadounidense. Además, existe coordinación con el gobierno federal y el Comando Sur de Estados Unidos para manejar esta contingencia, incluyendo el uso de la Base Naval de Guantánamo para procesar a los migrantes interceptados.
¿Qué condiciones en Cuba están impulsando el temor a una nueva ola migratoria?
La crisis económica en Cuba, exacerbada por la escasez de alimentos, combustible y electricidad, ha generado tensiones sociales y ha aumentado el malestar ciudadano. La pérdida del apoyo petrolero de Venezuela ha agravado la situación, lo que podría llevar a un colapso del sistema cubano y a una migración masiva como respuesta de la población.
¿Cómo planea EE.UU. manejar la llegada de migrantes cubanos por mar?
Estados Unidos planea interceptar a los migrantes cubanos en aguas internacionales y evitar su llegada al territorio continental. La Base Naval de Guantánamo se utilizará como centro de recepción y procesamiento, evitando así que los migrantes ingresen formalmente al sistema migratorio regular de EE.UU.
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