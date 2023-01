Madre cubana estalla por mala calidad y cantidad de leche normada que le venden para sus hijos

Una madre residente en el municipio Jatibonico, en Sancti Spíritus, se quejó de la mala calidad y poca cantidad de leche que le está vendiendo el Estado para sus dos hijos.

Se quejó de que no solo le venden menos del litro que está estipulado, sino que además la que le dan está tan aguada que se corta al intentar hervirla.

“Las personas que tengan que ver con esto, tomen las riendas del asunto ya que al parecer el litro que le corresponde a cada uno de mis hijos al paso que va me lo van a vender por la mitad”, señaló en Facebook la joven madre en referencia a la cantidad de leche que le venden, que no llega a los mil militros establecidos.

La internauta -identificada como Ayliani Navarro- destacó que la situación la viene incomodando ya desde hace buen tiempo y pidió una solución para un problema que afecta a los niños.

“La mayoría de las veces tengo que inventar porque a la leche le echan tanta agua que se corta. Al suceder esto no tengo una vaca particular que me pueda garantizar el desayuno de mis hijos”, subrayó la joven.

(Fuente: Captura de Facebook/

“Quisiera que este problema tenga su solución porque los afectados son los niños, ancianos y en general el pueblo entero. Atentamente una madre de las tantas afectadas”, concluyó.

De inmediato decenas de internautas se sintieron identificados con la queja, que consideran un mal generalizado a lo largo y ancho del país.

“Así mismo es. Yo cojo leche cada tres días y no están a la medida, ya no es un litro y al parecer le echan agua, no sube. Fíjense como todas las empleadas cogen leche y ninguna compra ahí. Acaben de resolver ese problema, aunque lo dudo, eso ha sido por años", denunció un cubano.

“Eso es generalizado en todas las tiendas, ya llevo dos veces seguidas que se me corta la leche, como dices: ojalá tuviéramos vaca”, lamentó otra madre.

No es Sancti Spíritus la única provincia a la que se le corta la leche. A finales de noviembre parte de los residentes de la ciudad de Matanzas se quedaron sin la leche correspondiente a la canasta básica luego de que se cortara toda la que estaba destinada a la venta regulada.

En medio de la escasez de alimentos que padece la sociedad cubana, hace unas semanas medios oficiales difundieron que el régimen aspira a producir más de 30 millones de litros de leche en seis años con la ayuda de un Proyecto de Desarrollo Ganadero (PRODEGAN) internacional.

Muchos cubanos consideraron el anuncio una exageración en medio de la actual crisis de infraestructuras y recursos.

La venta normada de leche presentó a lo largo del 2022 momentos críticos en varias provincias cubanas, agudizados por la sequía, roturas varias de la industria y por la poca efectividad de un paquete de medidas adoptadas por el gobierno que supuestamente incentivarían los niveles de entrega del preciado alimento en el país.