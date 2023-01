Romeo Santos en el ojo del huracán por adelanto de su próximo vídeo musical "Solo conmigo"

Romeo Santos ha puesto patas arriba las redes sociales con el adelanto de su próximo audiovisual, "Solo conmigo". Pero en esta ocasión no ha sido por la expectación que ha causado el anuncio, sino por el videoclip que lo acompaña... Concretamente una escena en la que el bachatero canta entre las piernas de una mujer.

El intérprete de "Propuesta indecente" ha calentado el inicio de año con el adelanto de su primer estreno de 2023, el vídeo de "Solo Conmigo". La canción forma parte del último trabajo discográfico de Romeo Santos, Fórmula Vol.3 y su audiovisual es ¡puro fuego!

En las imágenes que ha colgado para adelantar lo que está por venir, podemos ver al cantante de bachata interpretar la letra de la canción entre las piernas de una modelo. Una escena subida de tono que ha provocado un aluvión de críticas al reconocido artista. Y es que muchos no han visto con buenos ojos estas imágenes y las han tachado de "vulgar" y "obscenas" en las redes sociales, donde se ha formado un gran alboroto por el adelanto.

"Qué gran vulgaridad de vídeo con tanto talento que tiene Romeo Santos no necesita hacer pornografía para resaltar", "Le restas con ese vídeo porno. No, así no", "No me parece que sea necesario ese escenario, pero cada quien con su opinión" o "Este que nunca ha necesitado poner tanto cosa en un vídeo, se viene a desatar así. Algo anda mal", dijeron algunos usuarios.

Mientras tanto, otros seguidores del artista le dejaron críticas como: "Si Anuel o Bad Bunny hacen algo así, ¿cómo reaccionarían los perfectos usuarios de Internet y farándula?", "Cuando se llegan a estos extremos, es porque tal vez los discos ya no están vendiendo como antes. Cuando hay talento, el sexo no hace falta para vender" o "No me gustó para nada este vídeo musical, muy obsceno. Se me cayó Romeo".

Aquí te dejamos la canción:

Y tú, ¿qué opinas del adelanto del videoclip de "Solo conmigo"?

