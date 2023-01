Israel Rojas afirma que existe una campaña bien coordinada para desacreditar a Buena Fe

El cantante cubano Israel Rojas, líder del dúo Buena Fe, afirmó existe una campaña bien coordinada para desacreditarlos y para que su música no se escuche.

“Hoy no basta con poseer un buen paquete de canciones, pues hay maniobras para que este tipo de música no se escuche. Más en el caso de nosotros, donde existe una campaña bien coordinada y fomentada para desacreditarnos. Eso nos obliga a ser mucho más precisos en la estrategia y con los audiovisuales”, aseguró el cantautor oficialista, en una entrevista concedida al periódico matancero Girón.

Buena Fe está promocionando su nuevo disco que se titula Morada y saldrá a la luz el próximo 7 de febrero.

“Estamos muy entusiasmados con este fonograma, es uno de los mejores que hemos hecho jamás”, afirmó Rojas en la misma entrevista.

El cantante guantanamero tampoco se guardó nada para los medios de difusión oficiales cubanos, a quienes culpó de la escasa popularidad de Café, último video clip de la banda, y acusó de “replicar solo lo que tiene pegada en las redes”.

“Aun así, Café no se ha vuelto muy popular en la radio o la televisión. Los medios de comunicación, incluso los nacionales, manifiestan cierta tendencia a replicar solo lo que tiene pegada en las redes, cuando sabemos que esos algoritmos son manipulados y no se corresponden con el gusto de la mayoría de la población cubana. La industria cultural se ha vuelto muy poco diversa”, comentó.

Rojas, defensor acérrimo del régimen cubano y crítico habitual de los medios independientes, declaró en diciembre pasado que hay gente que no lo quiere por sus ideas políticas.

Sus declaraciones fueron ripostadas, poco después, por la cantante cubana Dianelys Alfonso Cartaya, mejor conocida como La Diosa, que desde hace años sufre la censura de su música y la prohibición de presentarse en Cuba por su postura frontal contra el gobierno de la isla.

“Veo que los temas políticos están afectando tu carrera, dices que no te quieren, pues en el lugar opuesto estoy yo, con la misma situación, aquí en los locales no me quieren, creo que debes asumir tus actos, los pro y los contra como los he asumido yo, te digo una sola cosa, no se puede tener todo en esta vida, para eso están las decisiones y con ellas las consecuencias”, comentó al respecto La Diosa.